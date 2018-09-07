加強印太區域合作 美官員：美台經濟關係重要

（中央社記者鄭崇生華盛頓6日專電）白宮國家經濟委員會負責國際經濟事務的副主任威廉斯今天表示，美國仍未看到中國在改善不公平貿易上有具體作為，但他不願評論是否對中國繼續加徵關稅施壓。



他還說，美國會持續加強和區域的經貿往來，像美台經濟關係就很重要。



威廉斯（Clete Willems）下午在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）闡述美國參與印太區域的基礎設施與發展，在回答媒體詢問時，做上述表示。



威廉斯提到，美國總統川普的戰略是自由與開放的印太區域，而美國追求和區域國家建立關係，也包括中國，川普政府也持續和中國溝通並強調建立公平及以規則為基礎經貿環境的重要性。



他說，美國一直都和中國進行對話，但也坦言，和中國就公平貿易及按規則行事這些概念打交道是「艱難的」，美國已表達許多長期以來關切的問題，至今中國仍未以具體行動改善，讓美國看到想要的成果。



威廉斯強調，美國不是要阻礙或停止中國的經濟發展，但當有國家不守規則時，全世界都受影響，「中國得對其他國家展現些許尊重」。



他說，如果中國能解決包括像是歐盟國家在內表達過的關切，才能讓美中關係回到較好的軌道上。



川普政府指責，當外國企業進入中國市場時，會遭遇強迫技術轉移的不公平對待，且中國盜取美國的智慧財產權，並利用網路駭客攻擊與竊取美國的商業機密。



美中貿易關稅戰至今，美國已對中國價值500億美元的商品課徵25%關稅，而川普還打算加碼，再對價值2000億美元的中國產品課25%關稅，聽證程序今天到期，各界預計美中關稅戰火升級在即。



對於是否向中國再揮關稅大刀，威廉斯不願多評論。談到與區域國家加強經貿往來，他則指出，川普政府積極努力，盼藉由雙邊貿易協定，與區域各國強化經貿關係。



他表示，像是強化美台經濟關係，就很重要。



闡述美國參與印太區域基礎設施建設，他則說，美國有強大且有創意的私人企業，而美國商業界的法治觀念良好，美國雖沒有以國家資本大舉投入與主導的資金，但美國政府有良好的治理，可以更好地協調與整合。



在沒有提到中國的情況下，他提到斯里蘭卡、巴基斯坦及馬來西亞基礎設施建設面臨的相關情況，威廉斯指出，沒有透明及可問責的制度，印太的基礎設施就無法永續發展。（編輯：林治平）1070907