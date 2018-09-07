/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 范巽綠大谷翔平北海道地震

曾俊欣克服身高差距速戰速決 美網青少年男單晉8強

>rss

台股量縮整理 多頭重啟待外資回頭

發稿時間：2018/09/07 07:30

最新更新：2018/09/07 07:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北7日電）美中貿易戰及新興市場股市下跌令投資人憂心，美國股市收盤漲跌互見，歐股收黑。法人表示，台股持續量縮整理，但下檔有撐，將維持在11000點附近震盪，待外資回頭才有上揚機會。

道瓊工業指數終場小漲20.88點，或0.08%，收在25995.87點；標準普爾500指數下跌10.55點，或0.37%，收在2878.05點；那斯達克指數下跌72.44點，或0.91%，收在7922.73點。

台股6日因蘋概股失神、大立光重挫，加權指數下跌70.83點，失守5日線和10日線，回測10900點關卡，終場收在10924.30點，成交值新台幣1275.56億元。自營商賣超26.17億元，投信賣超10.38億元，外資及陸資賣超3.03億元；三大法人合計賣超39.58億元。

美國擬對中國價值2000億美元產品加徵25%關稅，中國商務部表示，中方將視美方行動採取必要的反制措施，並密切關注各種影響，中方有信心、有能力、有辦法維護中國經濟平穩健康發展。

日經新聞報導，動態隨機存取記憶體廠南亞科可能是晶圓代工廠台積電潛在合作或投資的目標。台積電表示，長期不排除收購記憶體廠的可能性，但目前沒有任何計畫。

法人認為，外資操作雖轉趨保守，但並未轉空，台股持續量縮整理，預期短線美國科技類股強勢之下，台股加權指數下檔有撐，將維持在11000點附近震盪，等待外資或資金流方向出現後，指數才有上揚機會。（編輯：張均懋）1070907

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP