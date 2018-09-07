台股量縮整理 多頭重啟待外資回頭

（中央社記者吳家豪台北7日電）美中貿易戰及新興市場股市下跌令投資人憂心，美國股市收盤漲跌互見，歐股收黑。法人表示，台股持續量縮整理，但下檔有撐，將維持在11000點附近震盪，待外資回頭才有上揚機會。



道瓊工業指數終場小漲20.88點，或0.08%，收在25995.87點；標準普爾500指數下跌10.55點，或0.37%，收在2878.05點；那斯達克指數下跌72.44點，或0.91%，收在7922.73點。



台股6日因蘋概股失神、大立光重挫，加權指數下跌70.83點，失守5日線和10日線，回測10900點關卡，終場收在10924.30點，成交值新台幣1275.56億元。自營商賣超26.17億元，投信賣超10.38億元，外資及陸資賣超3.03億元；三大法人合計賣超39.58億元。



美國擬對中國價值2000億美元產品加徵25%關稅，中國商務部表示，中方將視美方行動採取必要的反制措施，並密切關注各種影響，中方有信心、有能力、有辦法維護中國經濟平穩健康發展。



日經新聞報導，動態隨機存取記憶體廠南亞科可能是晶圓代工廠台積電潛在合作或投資的目標。台積電表示，長期不排除收購記憶體廠的可能性，但目前沒有任何計畫。



法人認為，外資操作雖轉趨保守，但並未轉空，台股持續量縮整理，預期短線美國科技類股強勢之下，台股加權指數下檔有撐，將維持在11000點附近震盪，等待外資或資金流方向出現後，指數才有上揚機會。（編輯：張均懋）1070907