/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 范巽綠大谷翔平北海道地震
>rss

SUMCO千歲廠停工 矽晶圓股價開高震盪

發稿時間：2018/09/07 09:49

最新更新：2018/09/07 09:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中台北7日電）日本北海道發生強震，半導體矽晶圓廠勝高(SUMCO)千歲廠停工，市場認為，可能使得矽晶圓供應更加吃緊，價格不排除進一步調漲，只是矽晶圓族群股價開高後震盪走低。

SUMCO於6日宣布，受北海道強震影響，旗下位於北海道的千歲廠停工，清查損害情況，後續待了解更多情況後，將會盡速對外說明。

SUMCO千歲廠主要生產8吋與6吋晶圓，市場關注，SUMCO千歲廠停工，台灣矽晶圓廠台勝科、環球晶圓與合晶能否受惠轉單效益。

矽晶圓業者表示，半導體矽晶圓轉單並不容易，產品多需經過客戶認證，雖然客戶普遍不會僅有單一供應商，只是SUMCO千歲廠實際受損情況，與受影響的產品目前仍都不清楚，有待進一步了解。

此外，目前矽晶圓廠接單多已滿載，能供應緊急移轉的訂單也將相當有限，業者說，轉單效應有待觀察。

業者表示，若SUMCO千歲廠產能受損，矽晶圓供應勢將更加吃緊，尚未完成議價的訂單不排除有進一步漲價的可能。

環球晶圓等矽晶圓族群今天股價同步跳空開高，只是隨後賣壓出籠，股價紛紛震盪走低，環球晶圓與台勝科甚至由紅翻黑，一度達新台幣358元及106元，分別跌6.5元及2.5元。（編輯：郭萍英）1070907

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP