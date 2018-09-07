SUMCO千歲廠停工 矽晶圓股價開高震盪

（中央社記者張建中台北7日電）日本北海道發生強震，半導體矽晶圓廠勝高(SUMCO)千歲廠停工，市場認為，可能使得矽晶圓供應更加吃緊，價格不排除進一步調漲，只是矽晶圓族群股價開高後震盪走低。



SUMCO於6日宣布，受北海道強震影響，旗下位於北海道的千歲廠停工，清查損害情況，後續待了解更多情況後，將會盡速對外說明。



SUMCO千歲廠主要生產8吋與6吋晶圓，市場關注，SUMCO千歲廠停工，台灣矽晶圓廠台勝科、環球晶圓與合晶能否受惠轉單效益。



矽晶圓業者表示，半導體矽晶圓轉單並不容易，產品多需經過客戶認證，雖然客戶普遍不會僅有單一供應商，只是SUMCO千歲廠實際受損情況，與受影響的產品目前仍都不清楚，有待進一步了解。



此外，目前矽晶圓廠接單多已滿載，能供應緊急移轉的訂單也將相當有限，業者說，轉單效應有待觀察。



業者表示，若SUMCO千歲廠產能受損，矽晶圓供應勢將更加吃緊，尚未完成議價的訂單不排除有進一步漲價的可能。



環球晶圓等矽晶圓族群今天股價同步跳空開高，只是隨後賣壓出籠，股價紛紛震盪走低，環球晶圓與台勝科甚至由紅翻黑，一度達新台幣358元及106元，分別跌6.5元及2.5元。（編輯：郭萍英）1070907