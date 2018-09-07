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鴻海股價破底 樺漢瑞祺電也受拖累

發稿時間：2018/09/07 11:08

最新更新：2018/09/07 11:08

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（中央社記者田裕斌台北7日電）鴻海股價跌破80元大關後加速趕底，今天最低跌至78元、創近2年新低，集團旗下物聯網旗艦樺漢也啟動跌勢，瑞祺電更已跌破掛牌承銷價101元。

美系外資表示，中國大陸工業物聯網生態系仍需時間建置，預估基礎建設硬體與應用軟體供應商將於明後年起開始受惠，概念股鴻海因處於轉型、獲利成長不佳，遭到調降評等。

鴻海在第2季獲利不如法人預期影響，股價出現明顯修正，外資近期也出現連續賣超動作，近10個交易日都站在賣方，賣超張數達6.34萬張，股價跌破80元整數關卡之後跌勢加劇，最低已碰觸78元。

雖然美系外資也預估，中國大陸工業物聯網相關基礎建設硬體和應用軟體供應商將從2019年到2020年開始受惠，等進入2021年到2025年加速導入階段，受惠業者將以整體解決方案供應商為主，樺漢可望受惠，但在獲利成長速度跟不上營收成長幅度下，樺漢近期股價也是頻頻破底。

樺漢今年初曾創下536元掛牌以來新天價，不過自6月以來股價反應營益率腰斬的利空一路崩跌，今天再創新低價265.5元，較年初高點已經腰斬；旗下瑞祺電也在獲利成長力道轉弱下，8月起股價出現明顯修正，雖然外資陸續逢低承接，但股價依舊跌破今年4月16日掛牌承銷價101元，最低來到95.1元，創下掛牌以來新低。（編輯：黃國倫）1070907

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