進口廢塑摻雜料 業者:不會花錢買無用垃圾

（中央社記者韋樞台北7日電）國內進口大量國外廢紙和廢塑膠資源再利用，但夾雜大量未處理雜料在台灣處理引發爭議。使用廢塑料業者表示，會購買的原料都是處理過可直接投入製程，沒人花錢買無法利用的垃圾。



由於中國大陸禁止摻雜垃圾雜料未分類的廢紙進口，造成國際廢紙低價無處去，媒體報導台灣上半年廢紙進口量大增，而且有的貨櫃內還夾雜大量骯髒廢塑膠袋等，台灣成了廢料處理中心。



台灣區塑膠製品工業同業公會副秘書長陳旭表示，很多產業都在參與循環經濟，且國際大品牌買家在找供應商時都會要求產品中要包含多少比例的回收料，而且環保署也鼓勵業者多採行資源回收再利用。



陳旭指出，台灣對於資源回收再製做得非常好，且技術向來不錯，因此才得以發展下游的電子零組件和配件，降低成本，增強國際競爭力。



陳旭強調，業者進口的廢塑膠是產業用料，是經過處理、清洗，可以直接投入製程的用料，還要付進口稅約6.5%，並非進口未處理骯髒塑膠袋等塑膠垃圾，因為沒有業者會花錢買無法處理的垃圾，而且在台灣處理垃圾的成本太高，還要找空地囤放，根本不划算。



國內大量使用廢塑膠產業用料的業者表示，廢塑料和廢紙價格天差地別，廢紙價格很便宜，有處理過的廢塑膠料一年內漲了約4成。



業者指出，台灣一年廢寶特瓶回收量約10萬公噸，這些回收寶特瓶量根本不敷國內產業用，因此有必要進口廢塑膠產業用料，但業者進口的都是分類、清理及切片的膠粒，不會去花錢買洋垃圾。



業者透露，國內是有一些貿易商進口未分類的廢塑料，經過中小型的回收處理商分類、清洗、去標籤後再出口他國，賺取價差。



國內進口廢塑膠產業用料大戶南亞董事長吳嘉昭也說，南亞進口的也是清洗處理過的產業用料，南亞不會去買未經處理摻雜垃圾的廢料，畢竟這些產業用料處理過後，品質較純淨，適合用在下游塑膠製品上。（編輯：郭萍英）1070907