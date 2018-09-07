原能會：台核電廠設有急停裝置和緊急發電機

原能會7日表示，台灣核電廠設有急停裝置及緊急發電機，遇到地震可以有效因應。圖為核一廠外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北7日電）日本北海道地震造成當地泊核電廠外部電源停電，原能會今天表示，台灣的核電廠設有急停裝置及緊急發電機，當遇到地震時可以有效因應，安全無虞。



日本北海道昨天凌晨觀測到規模6.7強震，接近震央附近的厚真町發生大規模土石流。日本放送協會（NHK）統計，截至日本時間昨天上午11時40分左右，至少1人死亡、1人無呼吸心跳，另有至少126人受傷、39人下落不明。



日本北海道地震也導致泊核能電廠3部停機機組喪失外電，還好廠內配置6部緊急柴油發電機正常運作，提供用過核燃料必要的冷卻，目前外電已恢復正常，沒有大礙。



行政院原子能委員會今天透過新聞稿指出，藉由這次事件檢視台灣核能電廠若遭遇類似情況的作為，目前核電廠機組裝設有強震急停裝置，強震後電廠將依據強震對應程序書，執行震後系統和設備的初步查核項目。



核電廠每部機組都配置有緊急柴油發電機，在喪失外電時會自動啟動供電。為了強化電源供應多樣化，除設有兩部氣渦輪發電機組，並在日本福島事故後，增設斷然處置程序指引及電源車等相關移動式設備。



原能會表示，相關強震及喪失外電因應作為，都已經納入核電廠訓練、演練及演習中，重要設備也有巡視、定期測試、保養維護等，確保能發揮功能，未來原能會對於國外核電廠事故狀況會持續掌握追蹤，透過國外經驗回饋，提升台灣核電廠安全性。（編輯：郭萍英）1070907