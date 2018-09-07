印尼救貶值擬限制進口 經部：影響待觀察

（中央社記者廖禹揚台北7日電）印尼盾持續走貶，印尼政府擬向900種進口商品加稅以挽回頹勢，經濟部表示，印尼盾貶值對出口影響大，但是否有長期影響仍待觀察，而正式加稅清單尚未公布，經濟部會密切觀察。



經濟部次長王美花今天出席第一屆東協及南亞經貿法律論壇，就近期印尼盾重貶議題表示，新興國家貨幣貶值，影響最大的部分就是出口，但影響屬短期或長期仍待觀察，相信廠商也有因應之道。



印尼政府擬以限制進口商品因應貨幣走貶危機，王美花說，印尼盾貶值幅度目前已達8.9%，確實會造成印尼的困難，而影響進出口限制，目前了解主要限制奢侈品及印尼可自產的天然氣等商品，但實際加稅貨品尚未定案，按世界貿易組織（WTO）規定，印尼政府必須事先預告，經濟部也會密切觀察後續進展。



根據經濟部國際貿易局資料，台灣今年上半年出口至印尼主要商品包括除原油外石油及提自瀝青礦物油類、針織品、合成纖維絲沙梭織物、積體電路、機器及機械用具等。



至於整體新南向貿易總額，中華徵信所日前公布調查指出，新南向市場占台灣貿易比重，最快在2020年可望突破20%關卡，王美花樂觀表示，去年新南向貿易占比就已接近20%，約1100億美元，在今年上半年持續成長的狀況下，占比達20%應該不用等到2020年。（編輯：張均懋）1070907