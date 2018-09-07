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有土斯有財難撼動 台灣房屋自有率近8成5

發稿時間：2018/09/07 12:40

最新更新：2018/09/07 12:40

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）據主計總處最新調查，2017年台灣的房屋自有率仍高達84.83%，主計總處官員解釋，國內房屋自有率和他國相比，長期處於偏高水準，顯示「有土斯有財」的觀念難以撼動。

主計總處最新發布的家庭收支調查顯示，2017年房屋自有率達84.83%，較上年微降0.53個百分點；不過自主計總處2010年起配合人口及住宅普查定義，將住宅自有率定義修改為「戶內經常居住成員所擁有」後，近8年來，住宅自有率都維持在84%至85%之間。

舉例來說，一對夫婦買下一棟房子，而房屋所有權登記在先生名下，後來先生長期派駐國外工作，房子由太太獨居；如此一來，因這棟房屋的所有權並非「戶內經常居住成員所擁有」，此案例就不會被計入自有房屋。

主計總處官員說明，儘管2017年的房屋自有率微降，但幅度很小、不算顯著變動，從趨勢來看，台灣的房屋自有率仍穩定處於偏高水準，原因便是傳統「有土斯有財」的觀念根深蒂固。

進一步觀察其他住宅權屬狀況，2017年住宅為「不住在一起的配偶、父母或子女所擁有」占了4.44%，房屋為「租押」則占了8.04%，「配住、借用及其它」為2.68%。

官員表示，雖然各年度的占比會略有變動，但趨勢上相當穩定，居住結構短期不會有太大變動，且按國情，台灣仍以住宅自有占最大宗。（編輯：張均懋）1070907

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