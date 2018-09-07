憂新興市場危機 投信：歷史不一定重演

（中央社記者田裕斌台北7日電）近期亞幣貶值引發外界擔憂1997年亞洲金融風暴重演，投信表示，全球匯率波動難以預測、無人能置身事外，但新興亞洲國家財政體質相較20年前大不相同，歷史不必然會重演。



根據金融監督管理委員會統計，東協10國包括銀行、保險及證券業投資、授信，及國人透過基金投資金額，曝險部位合計達新台幣1兆5304億元；其中，國人透過國內投信基金投資東協10國，到7月底止曝險金額371.98億元，透過境外基金投資東協10國的曝險金額則有1548.49億元，合計1920.47億元。



統一投信表示，美中貿易戰不斷升級，再加上土耳其、阿根廷、南非等國經濟危機拖累，新興市場持續動盪，全球股市今年來漲跌幅差距擴大。美股S&P 500指數漲8.04%，仍在多頭趨勢通道上；3大新興市場裡，跌勢最重的是MSCI新興歐洲指數跌16.41%，其次為MSCI新興拉丁指數跌15.84%，相對抗震的則是MSCI新興亞洲指數，跌9.36%。



進一步比較個別股市，印度BSE30指數上漲11.63%是全球最強股市；中國大陸上海綜合指數下跌18.23%，全球表現最差，前景被看好的亞股及陸股基金績效也被陸股的弱勢拖累，僅少數基金表現抗跌。



統一亞洲大金磚基金經理人林韋達表示，新興亞洲國家經濟成長動能在全球仍是相對較佳，一時的波動干擾並不足以扭轉長線大趨勢，中國大陸、印度、印尼這前3大經濟體及台灣，仍是不可放棄的重要資產配置。



其中，陸股今年來持續下跌，林韋達認為，投資重點需以長線角度堅定布局產業領先者，看好滬深300指數成分股，將受惠於長期外資流入；高端白酒消費上升趨勢將延續，首選具備訂價權的龍頭公司；網路科技前景看好，儘管近期中國大陸官方加強線上遊戲監管，令相關類股承受壓力，但預料受影響較大的是中小型公司，龍頭公司仍長線看好。



林韋達也看好原物料與生技醫療長線趨勢，預料全球原物料走勢會持續向上，受惠股包括油田服務、散裝航運、化工、水泥等，主要著墨於中國大陸、印尼等市場；而高齡化趨勢對醫藥、醫材等類股是長多，尤其亞洲市場特別明顯，印度、中國大陸、美國、韓國等皆有值得著墨的標的。（編輯：張良知）1070907