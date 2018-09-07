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拿不到賠償 選擇權自救會期交所陳抗

發稿時間：2018/09/07 13:56

最新更新：2018/09/07 13:56

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（中央社記者潘智義台北7日電）2月6日台股大跌逾500點，但放空台股選擇權交易人卻慘賠，選擇權自救會成員今天到台灣期貨交易所陳抗，強調期貨商還是不肯賠錢。

有抗議的選擇權交易人表示，金融監督管理委員會已要求期貨商與交易人協商，尤其是2月6日單純只做空的交易人，應獲得較高的賠償，但部分期貨商卻只願意賠償零頭。

選擇權自救會成員孫佳宏表示，2月6日選擇權市場異常波動，以極不合理的價格成交。

選擇權自救會成員也是執業律師劉作時建議，台股指數選擇權交易制度既然不完善，期交所就該讓有缺失的商品下架，否則就儘快改善，例如推出動態穩定價格措施，再遇到像2月6日台指選擇權異常波動時，即可派上用場，如不能及時推動，至少也可參考南韓、印度，做「半套」價格穩定措施。

期交所強調，動態價格穩定措施不是一蹴可幾，必須循序漸進，先從流動性高的商品開始，今年初已推大小台近月、次近月動態價格穩定措施，第4季推國內股價指數期貨商品價格穩定措施，明年台指選擇權動態價格穩定措施才會上路。

有關0206選擇權事件，期交所說，自事件發生以來，持續與主管機關、期貨公會及期貨業者溝通，並慎重處理此事，包括相關案件透過投保中心或評議中心調處，需期交所協助者，期交所均派出主管參與會議，協助處理。有關自救會陳情內容，期交所均已知悉，將一秉以往原則，積極協助處理。

對於2月6日期貨商為客戶強制砍倉，造成台指選擇權價格異常，不少交易人都認為，期貨商不該強硬的為客戶平倉，把客戶的選擇權價格平在最差點。

有期貨商反駁，若是不依規定強制平倉，恐怕到時會有法律責任。（編輯：林興盟）1070907

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