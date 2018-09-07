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台股週線收黑 蘋概股整軍待發

發稿時間：2018/09/07 14:15

最新更新：2018/09/07 14:15

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（中央社記者吳家豪台北7日電）台股今天持續量縮整理格局，蘋概股指標鴻海續弱，大立光營收不如預期也重挫市場信心，指數跌破10900點整數關卡，週線收黑；法人認為，蘋概股拉回整理後仍有震盪向上的機會。

台股加權指數終場收在10846.99點，下跌77.31點，跌幅0.71%，成交值新台幣1487.59億元。電子股跌0.84%，金融股跌0.23%。

權值電子股鴻海遭外資看淡5.8吋OLED版iPhone出貨動能，今天收在77.7元，下跌2.02%，創近22個月以來新低；大立光8月營收不如預期，開低震盪下跌，但獲低接買盤進場，終場上漲1.94%，收4730元；台積電表現穩健，收264元，上漲1.15%。

金融股普遍走低，富邦金跌1.2%，收49.5元；國泰金跌0.58%，收51.2元；兆豐金、中信金收平盤25.9元、21.15元；新光金漲0.42%，收12元。

國泰證期表示，大立光股價大幅回檔已反映營收不如預期的利空，考量蘋果新機即將發表，加上蘋果股價仍在歷史新高附近震盪，預期短線新機的訊息多為正向，因此蘋概股拉回整理後仍有震盪向上的機會，對於台股盤勢的影響僅為短期。（編輯：黃國倫）1070907

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