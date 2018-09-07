味全冷藏飲品給力 上半年營收年增11.6%

（中央社記者韓婷婷台北7日電）味全執行長蘇守斌表示，台灣本業表現持續好轉，除了持續強化核心優勢外，也將持續進行新品創新，相信距離本業獲利的春天已不會太遠了。



味全今天召開法人說明會，蘇守斌表示，過去鮮奶銷售占台灣食品事業比重達70至80%，近幾年積極拓展新品項，在營運策略上不會再讓鮮奶成為單一最大品項，將持續進行新品創新，以多品項擴大營運利基，做些與市面上不同的東西，他強調目前味全每年在品保費用的營收占比高達2%，可見味全對產品品質的重視。



味全鮮乳銷售量逐步恢復中，不過統計上半年市占率為22.9%，距離之前高峰約40%的水準還有一段努力空間。優酪乳市占率為11.3%，冷藏純果汁市占為33%，冷藏咖啡市占率達39.1%。



大陸市場布局，蘇守斌表示，未來3年的產銷布局已經規劃完成，將持續品類與區域市場的發展與佈建，2017年以前主要以果汁及乳酸飲品為主，2018年後加入酸奶及鮮奶二大品項。



蘇守斌指出，除了直接消費市場外，同時也積極擴充代工事業，味全目前在大陸幫星巴克代工杯裝冷藏咖啡，初估2個半月累銷量逾200萬瓶，目前正與多家國際大廠接觸中。



針對股東關心的台灣本業何時能轉虧為盈，重返過往榮景，蘇守斌吐露自己心情是「越快越好」，他指出，上半年鮮奶及非鮮奶二類都見到成長，特別是果汁及奶類飲品，他認為距離損益兩平的春天應該已經不遠了。



針對未來營運策略，味全發言人張美凰表示，將聚焦在改善財務結構、創造利益及提升食安體系與冷藏營運體系等三大方向。



張美凰表示，除了聚焦食品本業創造獲利外，也以活化資產來提高投資效益。其中，味全董事會7月通過出售位於新北市三重的三筆土地，以及頂率開發全部股權，總交易金額為34.084億元，初估處分利益合計約新台幣8.8億元，預估9月底至10月間可認列。



味全今年上半年營收新台幣88.29億元，年增11.6%，營業利益達1.25億元，與去年同期的營業損失7700萬元相比，成功由虧轉盈。來自台灣食品事業37.78億元，年成長6.9%，大陸事業營收49.62億元，年成長達17.4%；台灣及大陸事業的營收占比分別為43%及56%。



張美凰分析，上半年由虧轉盈，主要是台灣市場大幅減虧，刪除非核心品項的轉投資事業，並聚焦在冷藏飲品市場，加上大陸事業體獲利持續提升。（編輯：楊凱翔）1070907