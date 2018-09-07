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台積電撐起半邊天 半導體類股市值增178億

發稿時間：2018/09/07 16:46

最新更新：2018/09/07 16:46

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（中央社記者張建中新竹7日電）國際半導體展今天落幕，法人統計，台積電市值一週增加新台幣2074億元；在台積電支撐下，整體半導體類股本週市值增加178億元。

國際半導體展5日至7日在台北南港展覽館舉行，今年規模創歷屆之最，展出逾2000個攤位，聚集680家國內外廠商，估計吸引超過4.5萬人次參觀。

半導體業界普遍看好人工智慧（AI）、5G、車用電子與物聯網等新應用，將驅動半導體產業持續不斷成長。台積電創辦人張忠謀預期，未來10至20年半導體業成長可望較全球經濟成長（GDP）高出2至3個百分點。

隨著格芯決定放棄開發7奈米製程，各界普遍看好，台積電製程技術領先地位將更加穩固，並有助贏得更多客戶與未來營運表現。

外資本週來共買超台積電3萬3524張，拉抬台積電股價上漲8元，市值增加2074億元，為半導體類股本週市值增加最多的公司。

只是記憶體市場出現雜音，市場反轉疑慮加深，衝擊記憶體廠南亞科、華邦電與旺宏股價紛紛重挫；其中，南亞科本週市值縮水373億元，華邦電市值縮水111億元，旺宏市值也縮水92億元。

其餘矽晶圓廠環球晶圓、聯電與日月光本週股價也都紛紛下挫，市值縮水逾100億元規模，法人統計，在台積電支撐下，整體半導體類股本週市值仍增加178億元。（編輯：蘇志宗）1070907

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