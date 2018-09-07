川普貿易戰可能盯上日本 日股收黑

（中央社東京7日綜合外電報導）日本東京股市今天在「華爾街日報」（WSJ）專欄文章暗示美國總統川普可能盯上和日本的貿易後大盤挫跌，造成東證指數本週創下3月來最大單周跌幅



東證指數收盤挫8.10點，或0.48%，來到1684.31點；日經指數收盤跌180.88點，或0.80%，來到22307.06點。



電子和汽車股跌幅居東證指數之冠，拖累指數本週跌幅達2.9%。



根據華爾街日報助理編輯弗利曼（James Freeman）撰寫的專欄文章，美國總統川普昨天接受電話訪問描述他和日本領導人的良好關係，但強調好關係「當然會結束，一旦我告訴他們得付多少錢」。弗利曼補充說，川普似乎仍對美國和日本的貿易條件感到不滿。



瑞穗證券（Mizuho Securities）資深技術分析師三浦豐（Yutaka Miura）說：「川普談話的報導使得市場意識到日本面臨的貿易風險。過去市場企圖忽略這項風險。」



他還說：「日圓走堅也對股市造成壓力，引發市場憂心國內企業財報。美國科技股跌幅擴大也對日股帶來利空。」



索尼（Sony）收挫0.9%；村田製作所（Murata Manufacturing）收跌2.7%；愛德萬測試（Advantest）收跌7.2%；東京威力科創（Tokyo Electron）收挫6%。



豐田汽車（Toyota）收挫1.1%；本田汽車（Honda）收跌0.3%；速霸陸（Subaru）收挫2.4%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070907