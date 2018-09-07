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報紙雜誌誰在買 有錢人家庭最普遍

發稿時間：2018/09/07 16:57

最新更新：2018/09/07 16:57

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）有錢人生活怎麼過，從主計總處調查可看出端倪，最高所得組家庭不只汽車、相機、音響等設備普及率明顯高於全體家庭平均，且相當重視吸收新知，報紙、書刊雜誌普及率明顯較高。

主計總處日前發布的2017年家庭收支調查，其中涵蓋家庭設備普及率現況，隨著電信自由化，全體家庭的行動電話普及率已達95.1%，有線電視頻道設備普及率達86.4%；另外，因資訊發達，電腦也漸趨大眾化，家庭電腦普及率升至68.1%。

主計總處也將家庭可支配所得由小至大排列，並按戶數分成5等分，進一步觀察各所得分位組的家庭設備普及率情形。

而最高所得組（最高20%）家庭因可支配所得最多、家庭設備的多元性也較高，汽車、機車、相機、音響等設備普及率都明顯高於全體家庭平均；以汽車為例，全體家庭普及率為60.79%，最高所得組家庭的普及率則達85.06%，而且每百戶擁有數達116.33輛，也就是說，最高所得組家庭每戶平均擁有超過1輛汽車。

值得注意的是，最高所得組家庭不只有較豐富的家庭設備，可提升生活品質，也相當注重吸收新知，報紙、書刊雜誌的普及率都顯著高於全體家庭平均。

調查顯示，最高所得組家庭報紙普及率為16%，高於總平均10.8%，書刊雜誌普及率則為10.6%、更是高出全體平均4.2%的2倍有餘。

主計總處官員解釋，家庭設備普及率可以看出不同家庭的設備添購情形，不過要注意的是，不同所得分位組家庭在設備普及上有落差，除了跟可支配所的多寡有直接關係、影響到負擔能力，不同所得分位組的戶內特性也有影響。

官員分析，以高所得組家庭和低所得組家庭來說，高所得組家庭的戶內人數較多、後者則戶內人數較少，而且最低所得組家庭的老人比重較高，這樣的戶內組成特性，也會影響家庭設備的購買或普及情形。（編輯：林孟汝）1070907

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