慧洋前8月每股賺1.59元 獲利大幅躍進

（中央社記者韋樞台北7日電）大型散裝航運業者慧洋8月營收達新台幣11.5億元，年增20.3%，慧洋表示，慧洋8月不但有新船交船，更有3艘船換新約，租金調漲，前8月每股稅前盈餘1.59元，較去年大幅躍進。



慧洋8月營收11億4552萬元，年增20.30%；營業利益3億2224萬元，年增90.74%；稅前盈餘1億6603萬元，年增188.03%。



累計前8月營收84億3823萬元，年增18.59%；營業利益21億5923萬元，年增114.61%；稅前盈餘9億8167萬元，每股稅前盈餘1.59元，較去年同期每股虧損0.02元大幅躍進。



慧洋表示，8月為散裝航運市場傳統淡季，但波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）並未大幅下修。現階段造船市場上新船訂單仍維持低檔，運力呈現需求大於供給，預期未來運價還有一定的成長空間。



慧洋利用新船訂單仍屬低檔之際打造新船，8月有一艘全新5萬5000噸超級巴拿馬型(Supramax)，由日本川崎造船廠建造的新型散裝環保節能船加入營運，且自交船日開始貢獻營收。



除新船加入營運外，慧洋8月另有3艘船舶換約，租金平均同步調漲約7%，推升公司成長動能，造就前8月累計稅前盈餘達9億8167萬元，每股稅前盈餘達1.59元。



慧洋指出，目前市場對船價走勢看法兩極，但慧洋認為目前散裝船運市況確實已好轉，因此慧洋仍穩健布局。展望下半年，慧洋還有2艘新船將交付，且在市場上積極尋找買家處分老舊船舶，在汰舊換新政策下，慧洋對營運樂觀看待成長。



另外，時序即將進入穀物交貨旺季，公司至年底預計還有12艘船舶將換約，租金還有調漲空間。（編輯：楊凱翔）1070907