/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞培安素 范巽綠大谷翔平北海道
>rss

慧洋前8月每股賺1.59元 獲利大幅躍進

發稿時間：2018/09/07 17:18

最新更新：2018/09/07 17:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北7日電）大型散裝航運業者慧洋8月營收達新台幣11.5億元，年增20.3%，慧洋表示，慧洋8月不但有新船交船，更有3艘船換新約，租金調漲，前8月每股稅前盈餘1.59元，較去年大幅躍進。

慧洋8月營收11億4552萬元，年增20.30%；營業利益3億2224萬元，年增90.74%；稅前盈餘1億6603萬元，年增188.03%。

累計前8月營收84億3823萬元，年增18.59%；營業利益21億5923萬元，年增114.61%；稅前盈餘9億8167萬元，每股稅前盈餘1.59元，較去年同期每股虧損0.02元大幅躍進。

慧洋表示，8月為散裝航運市場傳統淡季，但波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）並未大幅下修。現階段造船市場上新船訂單仍維持低檔，運力呈現需求大於供給，預期未來運價還有一定的成長空間。

慧洋利用新船訂單仍屬低檔之際打造新船，8月有一艘全新5萬5000噸超級巴拿馬型(Supramax)，由日本川崎造船廠建造的新型散裝環保節能船加入營運，且自交船日開始貢獻營收。

除新船加入營運外，慧洋8月另有3艘船舶換約，租金平均同步調漲約7%，推升公司成長動能，造就前8月累計稅前盈餘達9億8167萬元，每股稅前盈餘達1.59元。

慧洋指出，目前市場對船價走勢看法兩極，但慧洋認為目前散裝船運市況確實已好轉，因此慧洋仍穩健布局。展望下半年，慧洋還有2艘新船將交付，且在市場上積極尋找買家處分老舊船舶，在汰舊換新政策下，慧洋對營運樂觀看待成長。

另外，時序即將進入穀物交貨旺季，公司至年底預計還有12艘船舶將換約，租金還有調漲空間。（編輯：楊凱翔）1070907

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP