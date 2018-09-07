加速推展綠電 9縣市協審再生能源裝置申設案

（中央社記者廖禹揚台北7日電）經濟部全速推動綠電，除補助偏遠地區設置綠能發電設備外，今年也委託9地方政府建立窗口，提供民眾就近申設再生能源裝置，以引導鼓勵民間投入綠電行列。



能源局表示，「再生能源發展條例」修正案已經立法院一讀並列為優先法案，待法案通過後，各縣市政府皆可審核500kW以下案件，在此之前，經濟部今年先委由新北市、桃園市、新竹市、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣等9縣市協助建立窗口，提供民眾就近申請。



能源局說，雖然500kW以下申設案件委由部分縣市協助審核，但每月送至能源局的申設案仍有1000件以上，地方政府收件數更多，因此目前審核時間雖都短於100kW以下36天、100kW以上60天標準，能源局仍持續檢討簡化收件及審核流程。



此外，經濟部於5月底公告「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」已收到19案申請，類型包括太陽光電、風力、小水力及地熱，北部主要集中在新北市、宜蘭，中部多在南投及雲林，南部以台東為主。



能源局表示，19案申設容量雖都在100kW以下，但可做為示範，讓偏遠地區、部落民眾了解操作方式，未來複製經驗會發展更快；且偏遠地區多處電網末端，在天災發生停電時復電所需時間相對長，這類小型綠能發電設施可做為緊急供電來源。



能源局規劃在近兩週召開審查會議，擇定10案補助上限200萬元、不超過總經費50%金額，做初期調查、規劃籌設工作，第2階段將再篩選出其中5案，落實綠能發電設備設置，每案補助額度不超過總設備經費50%、以1000萬元為上限。（編輯：陸倩瑤）10709