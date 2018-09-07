9月出口恐轉負成長 全年出口創新高十拿九穩

（中央社記者邱柏勝台北7日電）8月出口年增1.9%，排除春節因素後，創下民國105年10月以來最小增幅；且在高基期、工作天數減少下，9月出口恐轉為負成長。不過財政部強調，今年全年出口規模創歷史新高，仍是「十拿九穩」。



財政部今天公布8月出口283億美元，創歷年同月次高，但受基期墊高影響，出口年增率大幅收斂至1.9%。雖然扣除春節因素後，出口已創下連22個月正成長，但與今年上半年動輒雙位數成長，已不可同日而語。



財政部統計處處長蔡美娜表示，主計總處日前下修第3季出口估值為864.3億美元，年增3.3%，扣掉已實現的7、8月出口額，9月出口額必須達298億美元，才有機會達標。



然而，去年蘋果iPhone上市10週年，iPhone X新機發表，提前引發供應鏈拉貨潮，帶動去年9月出口來到289億美元的高峰，導致基期偏高，加上今年中秋節落在9月，工作天數比去年同期減少，因此今年9月出口要維持正成長恐不樂觀。



不過，蔡美娜也強調，台灣出口規模史上最高點出現在103年的3201億美元，而今年前8月出口總額已達2205億美元，換言之，接下來4個月平均每月出口額只要達到249億美元，就能追平。以目前出口情勢估計，今年出口規模想要改寫歷史新高，完全是「十拿九穩」。



主要出口貨品中，受國際原油價格位處高檔影響，礦產品「異軍突起」，8月出口13.9億美元，年增近5成，成為帶動台灣出口的主要驅動力。原本的「出口雙引擎」機械與電子零組件，雖值季節性旺季，但受高基期影響，8月出口分別僅年增1.8%、1.3%。而光學器材則因大尺寸面板市況不佳，出口減幅14.3%，表現最為疲弱。



在主要出口地區方面，8月對主要市場出口多較去年同月上揚，以對日本年增7.6%最佳，對歐洲年增6.7%居次，並創下連續23個月正成長，對中國大陸與香港、美國分別年增3%、2.7%。



值得一提的是，8月對東協出口年減11.5%，創105年6月以來最大減幅。對此蔡美娜解釋，主要是去年同月基期相當高，但今年對新加坡電子零組件、與對菲律賓礦產品的出口皆持續下滑，導致對東協出口年增率下滑。



展望下半年出口，財政部表示，下半年國際經濟情勢穩定擴張，加上人工智慧、物聯網、生物辨識等新興技術相繼開展，有利支撐台灣外銷動能，但仍須注意貿易衝突趨向長期化、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。（編輯：林孟汝）1070907