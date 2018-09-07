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經部：臉書看好亞洲 近期將有高層訪台

發稿時間：2018/09/07 18:19

最新更新：2018/09/07 18:19

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（中央社記者廖禹揚台北7日電）臉書（Facebook）將在新加坡設立亞洲首座數據中心，經濟部今天透露，臉書看好亞洲市場，公司高層將於近期訪台，與台灣政府高層互動，並將宣布與台灣更多合作計畫。

根據外媒報導，臉書基礎設施數據中心副總裁佛隆（Thomas Furlong）表示，將在新加坡投資10.2億美元（約新台幣316.8億元），建立亞洲首座數據中心，也是臉書在全球第15座數據中心。臉書規劃在這座數據中心全面採用再生能源。

經濟部今天表示，臉書此舉顯示對亞洲市場的高度重視，經濟部長期以來與臉書頻繁互動與溝通，部長沈榮津6月底也曾率團訪問臉書總部，並邀請臉書高層來台參訪，商討合作計畫。

經濟部透露，臉書已正面回應，近期將有具代表性高層來台，屆時將與政府高層互動，並宣布更多合作計畫。

經濟部表示，相較於美洲、歐洲發展已近飽和，亞太市場發展仍具潛力，且台灣臉書用戶高達1900萬，是全球最活躍市場之一，無論後續採何種合作形式或投資發展，台灣肯定有繼續成長空間。

此外，經濟部也指出，臉書選擇新加坡建立數據中心的原因之一，是因為新加坡能提供100%再生能源，顯示台灣正在進行的能源轉型符合國際趨勢，將是影響外資來台投資與否的關鍵因素之一。（編輯：林沂鋒）1070907

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