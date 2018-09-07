本週台股收黑216點 電子零組件類跌幅9.23%最痛

（中央社記者田裕斌台北7日電）被動元件族群上沖下洗成了當沖客的「樂園」，根據台灣證券交易所統計，本週電子零組件仍是盤面重點，不但成交值新台幣1803億元居類股之冠，週轉率6.59%也是掄元。



證交所表示，本週加權股價指數下跌216.95點，跌幅約1.96%，台灣50指數下跌80.76點、跌幅約0.96%，寶島股價指數下跌275.93點、跌幅約2.18%。



產業別指數方面，以觀光類指數上漲1.75%漲幅最大，電子零組件類指數下跌9.23%跌幅最大，未含金融類指數下跌185.19點，跌幅約1.98%，未含電子類指數下跌347.71點，跌幅約2.28%，未含金融電子類指數下跌320.07點，跌幅約2.47%。



證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6324.42億元，全體上市股票成交金額5964.98億元，股票成交量週轉率1.42%。



各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類1803.92億元、占30.24%，半導體類1299.55億元、占21.79%，光電類647.17億元、占10.85%。



成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類6.59%、光電類2.45%、電腦及週邊設備類2.11%。



證交所表示，累計今年年初開盤至今共168個交易日，集中市場總成交金額23兆1497.14億元，市場日平均成交金額1377.96億元，股票成交量週轉率59.71%，股票日平均成交量週轉率0.36%。



證交所統計，截至9月7日止，全體上市公司市值32兆5915.52億元，較8月31日減少6495.64億元，減幅約1.95%。（編輯：陸倩瑤）1070907