網拍直播珠寶玉石競標 賣家業績成長12倍

（中央社記者吳家豪台北7日電）Yahoo奇摩拍賣自去年推出直播和直播競標功能後，吸引買賣家持續加入，目前直播已累計超過3000位賣家及2億次的觀看人次，更有人氣賣家自直播開播以來業績成長12倍。



Yahoo奇摩拍賣觀察，珠寶玉石類的直播觀看人數在9個月內成長超過20倍，看準珠寶玉石類商品消費潛力驚人，Yahoo奇摩拍賣推出珠寶玉石類的專屬網拍頻道，並邀請珠寶玉石鑑定專家黃傑齊的直播節目「全民鑑寶」進駐。



Yahoo奇摩拍賣事業群資深總監蔡篤豪說，Yahoo奇摩拍賣數據顯示，珠寶玉石直播賣家占所有類別10%，直播觀看時數成長逾21倍，平均每人觀看約43分鐘，可見網友對於珠寶玉石類內容的熱愛。



蔡篤豪表示，為提供消費者能信賴且資訊完善的珠寶玉石資訊與購物途徑，Yahoo奇摩拍賣特別推出珠寶玉石的專屬頻道，內容包含今日直播賣場、熱門競標商品、人氣賣家、專家鑑賞教學節目、聚焦新品推薦等功能，可望匯集更多具有潛力的買賣家，打造一個全新的珠寶玉石網拍平台。



人氣賣家陳弘凱指出，Yahoo奇摩拍賣提供完善的個資保護制度，直播上的客人較有意願浮出檯面與店家做互動，自直播開播以來業績已成長12倍，主要客群分布在30到50歲，看好直播能帶來更多有潛力的消費者與業績成長動能。（編輯：楊凱翔）1070907