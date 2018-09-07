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台塑王詹樣公益信託 連8年獲頒體育推手獎

發稿時間：2018/09/07 18:56

最新更新：2018/09/07 18:56

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（中央社記者韋樞台北7日電）台塑企業創辦人之一王永在所創立的「台塑企業暨王詹樣公益信託」，今天獲體育署頒贈體育推手獎贊助類「金質獎」，連續8年獲獎，台塑說，將持續贊助運動選手，為台灣創佳績。

教育部體育署今天下午在台北遠東飯店舉行表揚典禮，行政院長賴清德出席並頒獎，王詹樣公益信託由台塑企業總管理處資深副總經理黃振青代表受獎。

台塑企業表示，台塑企業暨王詹樣公益信託自2011年起啟動「台塑燃星計畫」，贊助撞球、網球、桌球、羽球等項目的年輕潛力選手出國參賽經費，汲取國際賽事經驗。同時也贊助辦理「台塑盃男/女子職業網球錦標賽」及「台塑盃亞洲花式撞球錦標賽」等基礎職業賽事，協助台灣年輕有潛力的選手爭取積分，在國際排名上取得一席之地。

2012年起再展開「台塑未來之星計畫」，贊助網球及高爾夫年輕有潛力的選手至國外參加訓練營，在國際級環境中接受訓練，提升實力。

台塑企業指出，為了更全方位照顧體壇之星，自2016年起透過長庚醫療體系提供兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診等服務，讓選手接受完善的醫療照護，維持良好的身心狀態，更無後顧之憂的迎接每一場挑戰。

「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星計畫」推動8年來成果亮麗，「未來之星」網球選手曾俊欣於2018年在四大網球公開賽青少年組屢獲佳績，被譽為亞洲最具天賦球員；「未來之星」網球選手梁恩碩也於1月「澳洲網球公開賽」青少年組獲得女子單打及雙打雙料冠軍，更在8月亞運一舉拿下女子單打銅牌，屢屢為台灣網壇創下新的紀錄。

桌球「台塑之星」林昀儒也在今年初匈牙利公開賽奪下男單冠軍。贊助選手已漸漸地在國際體壇上嶄露頭角，繳出輝煌成績單。8年來累計體育贊助超過新台幣2.1億元、217人次選手，獲得247項國際賽事冠軍。（編輯：蘇志宗）1070907

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