貿易戰和半導體利空夾擊 亞股多數收黑

（中央社香港7日綜合外電報導）投資人擔憂美國施加新的關稅措施以加強對中國的貿易戰攻勢，加上美股晶片製造商昨天股價大跌，亞洲類股今天跟進領跌，使得今天大多數亞股收盤下挫。



儘管新興市場問題擴散疑慮仍未從市場散去，但美國總統川普的保護主義動向再成投資人焦點，川普點名下個目標鎖定日本，美國和加拿大間的北美自由貿易協定（NAFTA）談判進展也緩慢。



雖然川普在公聽會期限過後並未立即對2000億美元中國進口貨品施加關稅，然而美方已對500億美元的中國貨品加徵關稅，若川普放行新關稅，將令全球兩大經濟體纏鬥已久的貿易戰大幅升溫。



此外，川普似乎還準備將矛頭指向日本。「華爾街日報」（Wall Street Journal）專欄作家弗利曼（James Freeman）6日發表專文表示，川普致電告訴他，自己與日本領導人的關係良好，但「一旦我告訴他們該付多少錢，這就會結束」。



瑞穗銀行（Mizuho Bank）首席市場經濟學家唐鎌大輔（Daisuke Karakama）表示：「『華爾街日報』的消息出現的時機很重要，這提醒我們本月稍晚日本和美國將舉行高峰會，屆時很可能進行貿易磋商。」



日股日經225指數今天在亞股領跌，收盤下挫0.8%。由於市場騷動不安，交易商轉而擁抱避險貨幣日元，引發日元匯價走升，打擊日本出口商股價。



雪梨股市今天收盤下跌0.3%，新加坡股市收低0.4%，首爾股市收低0.3%，馬尼拉股市收跌0.5%，台北股市收挫0.7%。香港股市盤中震盪收平，上海股市則收高0.4%，雅加達股市收盤勁揚1.3%。



美國半導體業巨擘科磊公司（KLA-Tencor Corp.）調降產業展望，引發外界更加擔憂半導體市場需求，美國類股昨天應聲下滑，亞洲同類股今天跟隨走跌。



其中韓國的三星電子公司（Samsung Electronics Co.）股價收盤下挫2.6%，SK海力士公司（SK Hynix Inc.）收跌3.7%，東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd.）收盤大跌6%，愛德萬測試（Advantest）收挫7.2%。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070907