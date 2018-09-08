對中貿易全面開戰 美消費者恐受影響

（中央社記者鄭崇生華盛頓7日專電）美國總統川普今天揚言，將另對2670億美元的中國產品課稅，一但三波關稅都生效，相當於全面對進口自中國的產品課稅，美國零售業者憂心，美國民眾生活將全面受影響。



川普今天在空軍一號告訴記者，對2000億美元的中國產品課稅箭在弦上，很快就要實施，他還預告，第三波的關稅措施要對2670億美元的中國產品課稅，也準備好很快要宣布，「端看中國怎麼做」。



美國根據301調查，第一波對中國價值500億美元的產品課徵25%的關稅已全數生效，第二波另加碼要對2000億美元的產品課稅，聽取民意的法定程序昨天到期。



根據商務部數據，美國去年自中國進口商品的金額達5050億美元，川普對中國的關稅措施若三箭全數射出，總計將是對5170億美元的中國製產品課稅，形同全面對中國產品徵稅。



美國貿易代表署（USTR）及商務部執行對500億美元中國產品課稅時都強調，課稅範圍會盡量減少對民眾消費的影響。一但三波關稅都啟動，美國零售業領袖協會（Retail Industry Leaders Association）副總裁夸奇（Hun Quach）告訴彭博（Bloomberg News），對美國民眾的生活影響將是全面性的。



在川普揚言對中國的關稅有第三波措施前，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）受訪時說，世界貿易體系崩壞，而川普施壓中國改革貿易政策的意志極為堅定，是中國的回應無法滿足美國要求，他更向中國喊話，「制定良好的貿易政策永不嫌遲」。



貿易戰最終是否能走向談判協商，柯德洛說，川普和中國國家主席習近平仍有溝通，川普也對雙方會面持開放態度，包括9月底聯合國大會召開期間及年底20國集團（G20）峰會，都有「川習會」的可能。



相較於美國與墨西哥及加拿大的貿易糾紛，川普說，美中貿易問題更大，他必須對中國採取強勢立場，他還表示，中國對美國的貿易順差巨大，長期占美國便宜，他不能讓這樣的情況持續下去。（編輯：徐睿承）1070908