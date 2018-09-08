尼泊爾可用中國5港口 擺脫對印度依賴仍有困難

（中央社記者康世人新德里8日專電）尼泊爾與中國7日宣布，取得中國5個港口使用權，今天引起印度輿論關注。部分印度媒體指出，尼泊爾從此可望擺脫對印度的經濟貿易依賴，但實際執行仍有困難。



印度快報（Indian Express）等印度媒體報導，尼泊爾與中國6日晚間經過馬拉松式的談判後，雙方7日宣布簽署過境與運輸協定議定書，中國同意尼泊爾的貨運卡車可從6個檢查站進入中國，使用天津、深圳、連雲及湛江等5個港口與中國和其他國家貿易。



根據雙方的協定，尼泊爾還可使用蘭州、拉薩和日喀則作為陸地通商口，對外貿易。



印度媒體指出，上述協定等於讓尼泊爾擺脫了對印度的經貿依賴。過去，地處內陸的尼泊爾，必須透過印度的港口對外貿易。



尼泊爾官員說，尼泊爾現在主要的陸路貿易透過印度的加爾各答，但這個過程需時長達3個月。印度也開闢臨孟加拉灣的維沙哈巴南（Visakhapatnam）港，作為尼泊爾對外貿易之用。



但印度曾以尼泊爾新憲法爭議引發被認為是印度人後裔的馬德西族（Madhesi）在邊境抗議，基於安全考量，封鎖兩國邊境，導致尼泊爾缺乏燃油和民生物資而陷入困境，引發尼泊爾人民對印度的不滿。



當時也擔任尼泊爾總理的奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）2016年3月訪問中國，決定與中國加速發展關係，為尼泊爾尋求另外的貿易通路。



尼泊爾與中國7日簽署的協定讓尼泊爾使用中國港口後，雖然讓尼泊爾擺脫對印度的經貿依賴，但這些中國港口距離尼泊爾邊境遠達2600多公里，尼泊爾貿易商認為，尼泊爾與中國還缺乏適當的道路等基礎建設，利用中國港口貿易實際上還有困難。



印度快報引述羊毛地毯出口商馬拉（Anup Malla）談話說，尼泊爾必須建立適當的基礎設施，以順利使用中國港口，「如果只是單純為尼泊爾貿易打開港口而已，那是沒用的」。(編輯：陳永昌)1070908