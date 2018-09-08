三大科學園區美國招商 向矽谷企業人才招手

科技部次長許有進率領新竹、中部、南部三大科學園區代表到美國聯合招商，第一站於7日在矽谷舉辦招商會。他希望吸引外資企業、人才到台發展。中央社記者張克怡舊金山攝 107年9月8日

（中央社記者張克怡舊金山7日專電）科技部次長許有進帶領新竹、中部、南部三大科學園區代表首次到美國聯合招商，今天舉辦招商說明會，希望吸引企業、人才到台灣發展，更多外資進駐台灣。



三大園區招商說明會今天在聖克拉拉市（Santa Clara）希爾頓酒店舉行，吸引上百位矽谷企業界人士參與交流，駐舊金山經濟文化辦事處處長馬鍾麟、駐舊金山科技組組長葉至誠也出席活動。



許有進在記者會中表示，台灣科學園區成功發展30多年，已成為科技發展重要指標。目前三大園區都在轉型，由之前以工業為主的代工和機械產業，轉變為以「科技及創新」為核心的園區。



他指出，2017年科學園區產值達新台幣2兆4600億元 ，創下歷史新高。和去年同期相比，今年前6個月營業額增長8%。所有產業中，半導體和精密機械這兩方面成績突出，分別增加至少15%，生技醫藥部分成長了9%，顯示新興產業表現進步，前景看好。



許有進表示，目前最重要的是吸引外資、人才和企業進駐台灣。為此，台灣鬆綁了許多法規，努力打造良好研發環境和創新項目。另外，未來是人工智慧（AI）時代，台灣需要打造良好的學習環境，在各個領域培養高科技人才。



美國應用材料公司（Applied Materials）副總裁龐久（Joseph M Pon）在會中指出，台灣科學園區不僅有完善設施，半導體產業也具備完整的上、中、下游產業鏈和專業分工，因此美國應用材料公司在新竹和南部園區均投資設廠。



他很高興因與園區合作，讓應用材料公司成為全球最大半導體產業的重要一環。



新竹園區管理局長王永壯、中部園區管理局副局長施文芳、南部園區管理局長林威呈也先後向業界說明三大園區不同的產業特色。



他們表示，以新竹園區為例，優勢在以半導體產業的基礎上推展AI軟體，將打造軟體開放專區，讓軟硬體結合；中部園區全力發展精密機械和光電產業；南部園區則積極打造智慧生醫、綠能產業與智慧機器人等。



科技部與三大園區一行人之後將參訪矽谷高科技公司，並於12日前往波士頓進行招商活動。（編輯：林憬屏）1070908



