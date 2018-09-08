營所稅暫繳申報 暴雨受災企業可延期或分期繳納

（中央社記者邱柏勝台北8日電）南區國稅局表示，107年度營所稅暫繳稅款繳納期限為9月30日，但考量8月中南部暴雨釀災，部分營利事業遭受財產損失，無法於期限內繳納稅款，可檢附證明文件，申請延期或分期繳納。



營所稅暫繳申報指的是政府為讓企業每年5月繳納營所稅時，不必一下繳納全數稅款，以免企業資金壓力過大，也為了便於國庫資金調度，所實施的一種制度。每年營所稅暫繳申報期間都在9月，企業需繳納前一年度營所稅應納稅額的半數，隔年5月申報當年度營所稅時，再多退少補。



例如，某企業今年5月申報去年營所稅為新台幣100萬元，今年9月暫繳申報稅款就是50萬元；明年5月申報今年度營所稅時，若應納稅額為120萬元，則今年9月已繳納的50萬元可扣抵，因此明年5月報稅時，只要再繳70萬元營所稅。



然而，今年8月中南部暴雨釀災，不少公司行號也成為受災戶，因此國稅局表示，受災企業只要在繳納期限內，檢附稅捐稽徵機關或其他有關機關核發的災害證明文件，即可申請延期或分期繳納。



國稅局說明，依「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」規定，營利事業每期以1個月計算，申請延期或分期繳納應納稅捐，僅得就延期或分期繳納擇一適用。符合條件的納稅義務人，請於10月1日前檢附相關證明文件，向所轄分局或稽徵所提出申請，經核准後延期或分期繳納的暫繳稅款，無須加計利息。（編輯：楊玫寧）1070908