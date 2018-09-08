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暴雨下不停 北北基13行政區淹水一級警戒

發稿時間：2018/09/08 18:47

最新更新：2018/09/08 18:58

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中央氣象局8日下午將北北基地區升為豪雨特報，並表示大雨導致能見度低，籲請用路人注意行車安全、減速慢行。圖為台北街頭機車騎士全副武裝，在雨中等待交通號誌燈號轉綠。中央社記者孫仲達攝　107年9月8日中央氣象局8日下午將北北基地區升為豪雨特報，並表示大雨導致能見度低，籲請用路人注意行車安全、減速慢行。圖為台北街頭機車騎士全副武裝，在雨中等待交通號誌燈號轉綠。中央社記者孫仲達攝　107年9月8日

（中央社記者邱柏勝台北8日電）對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對北北基等地區發布大雷雨即時訊息，水利署並對台北市大安區等7個行政區、新北市汐止區等6個行政區，發布淹水一級警戒。

中央氣象局今天下午5時57分，針對北北基地區發布大雷雨即時訊息，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪、河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。而因路面濕滑，步行與開車請注意安全。

此外中央氣象局表示，由於大雨導致能見度低，請用路人注意行車安全、減速慢行。而為避免意外造成傷害，請民眾進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

中央氣象局並對基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區；台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區，新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、萬里區，以及桃園市龜山區發布廣播示警，持續時間至19時30分止。

另外，水利署在晚上6時30分左右，也針對台北市士林區、大安區、中正區、內湖區、信義區、南港區、萬華區，及新北市三重區、中和區、五股區、永和區、汐止區、蘆洲區發布淹水一級警戒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

列為淹水二級警戒的則包括台北市大同區、中山區、文山區、北投區、松山區及新北市板橋區、新莊區、基隆市七堵區。

一級淹水警戒的鄉、鎮、市、區持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水；淹水二級警戒是發布淹水警戒之鄉、鎮、市、區如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，（編輯：林孟汝）1070908

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