馬來女星代言人現身台灣館 推廣台灣旅遊

擔任馬來西亞及汶萊區台灣穆斯林友善旅遊推廣大使的馬來女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）（左2）8日出現在2018年馬來西亞秋季旅展台灣館，分享台灣旅遊的樂趣，場面熱鬧。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 107年9月8日

（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）擔任馬來西亞及汶萊區台灣穆斯林友善旅遊推廣大使的馬來女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah），今天出現在2018年馬來西亞秋季旅展台灣館，分享台灣旅遊的樂趣，場面熱鬧。



2018年馬來西亞秋季旅展（MATTA Fair）於9月7日至9日於吉隆坡太子世界貿易中心舉辦，蜜拉菲爾莎下午3時抵達台灣館，並偕同3位馬來西亞時尚、美妝界穆斯林網紅雅絲敏禮端（Yasmin Redzuan）、莎麗法蘿絲（Sharifah Rose）與阿伊莎麗安娜（Aisha Liyana）一起為台灣旅遊宣傳。



4人除了分享各種台灣旅遊的美好經驗，包括許多壯觀景點外，也表示在台灣容易享用到清真食物。4人也當場示範如何製作台灣知名的珍珠奶茶，並與幸運觀眾拍照留念。



台灣觀光局今年再度攜手全台59個單位超過100位團員組成觀光代表團，以美景、文化及穆斯林友善環境為主題，全力行銷台灣，展現台灣的熱情與好客。台灣館除了提供各種觀光旅遊資訊，也邀請手搖杯飲料品牌「日出茶太」珍珠奶茶業者到現場教導民眾自製珍珠奶茶。



台灣知名舞蹈團Zero Four Dance Crew也結合台灣小鎮、傳統節慶及流行文化，表演精采的街舞，觀光工廠教導民眾親手做可愛造型巧克力，現場也有台灣頗受歡迎的伴手禮三點一刻沖泡式奶茶試喝。



今年除了舉辦華人業者推廣會，也首次針對穆斯林業者舉辦洽談會，台灣觀光協會吉隆坡辦事處主任周士弼表示，為針對不同客源進行分眾行銷，讓宣傳更具效果，首次區隔客源市場，希望台馬雙方業者能針對不同客源更聚焦的洽談，開發創新的華人及穆斯林來台旅遊產品。（編輯：施燕飛）1070908