台商洄游 經部盤點這3種產業最迫切

（中央社記者廖禹揚台北9日電）美中貿易戰延燒，台商轉移在中國大陸生產基地的意願增強，經濟部調查，目前主要評估移轉的產業為紡織、電子及自行車業，又以高階製程比較有可能回台。



美國先前對中國價值500億美元商品祭出25%懲罰性關稅，另擬再祭出2000億美元商品加徵關稅清單，雙方貿易戰越演越烈，在陸投資台商恐受影響，經濟部長沈榮津日前接受電視節目訪問表示，過去因台灣土地、環保、勞工成本高等因素，將生產基地轉移至中國的台商，可能因為這波貿易戰影響，決定鮭魚返鄉。



根據經濟部工業局近期最新調查結果，如同經濟部先前預估，石化、鋼鋁、機械產品多供應中國內需市場，受影響不大，正認真評估移轉生產基地的業者，多為產品有輸銷至美國的紡織、電子及自行車產業。



工業局官員表示，紡織業過去多已在東南亞設廠，為避免受貿易戰波及，增加在東南亞生產比重可能性較大，而電子業與自行車業在台灣生產鏈較完整，比較可能優先考慮回台；官員並透露，部分廠商已重啟既有廠房，但多數仍在觀望中。



中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，海外資金近年原就逐漸從中國撤出，一方面是中國當地經營環境改變，勞動成本及稅賦成本增加，另一方面是因為美元升值，人民幣相對貶值，業者為保有資產價值，自然不會繼續以人民幣保有資產。



美中貿易戰導致不確定性升高則屬近期因素，促使外資撤離中國的步伐加速，昔有「世界工廠」之稱的中國大陸，正逐漸失去作為低成本製造基地的競爭優勢。



值得注意的是，根據經濟部投資審議委員會統計，今年至8月為止，台商對外投資詢問件數，規劃對中國投資占不到4成，規劃對東南亞投資占比則約6成，與往年對中國投資諮詢件數占比約占6、7成相比，廠商的投資意向有明顯變動。



投審會執秘兼投資處長張銘斌表示，近期有意願到中國投資業者多是看中當地內需市場，考量撤資廠商則是受到中國投資環境惡化影響最大，不一定都是受美中貿易戰影響，其中又以受到過度環保限制的傳統產業為主。



不過，當初因成本考量出走的台商是否可能將生產線移回台灣，中經院院長吳中書認為，必須要考量各產業的高中低階製程，台灣的研發人才具優勢，但環保規定相對嚴格，研發或是資本密集的產業可能較適合回台投資，也較有助台灣未來經濟發展。



至於近期新興市場貨幣震盪，是否可能影響台商新南向意願，吳中書認為，廠商投資布局是看長期，新南向國家的人口紅利、政府基礎建設投資、產業鏈配置等情況在短期內較難改變；短期波動影響的是廠商的投資方式，例如資金是否一次到位、使用幣別等。



吳中書並指出，如越南等新南向國家有區域經濟優勢，較台灣擁有更多關稅優惠，若考量國際競爭布局，相對來講具有吸引投資的優勢。（編輯：林孟汝/林沂鋒）1070909