國際油價走揚 汽油10日起再漲1角

（中央社記者廖禹揚台北9日電）受美國從嚴禁運伊朗石油，市場預期供油減少，國際油價走揚，中油公司今天宣布，依浮動油價機制計算，國內各式汽柴油10日起每公升將各調升0.1及0.2元，連續第3週上漲。



調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.5元。實際零售價以各營業點公告為準。



中油表示，本週受美國從嚴禁運伊朗石油，引發市場預期供應缺口，加上北半球夏天用油旺季延續，國際油價持續走強，依浮動油價機制計算，調漲國內油價。



本週調價指標7D3B週均價為每桶76.06美元，較前週75.51美元上漲0.55美元，新臺幣兌美元匯率30.772元，95無鉛汽油應調零售價原為31.1元，啟動油價平穩機制，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價較上週公告零售價分別調漲0.1及0.2元。



中油副總經理黃仁弘說，國際原油市場多空交雜，近期國際油價雖走揚，但要達到每桶80美元水準仍需一段時間醞釀。



按油價平穩機制，95無鉛汽油每公升30元以上時，依油價公式調整漲跌；每公升30元至32.4元，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%。（編輯：楊凱翔）1070909