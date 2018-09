美中貿易關稅大戰 川普準備全力開火

(中央社華盛頓9日綜合外電報導)美國總統川普與中國的貿易大戰,賭注正在加碼當中。他認為全世界其他國家將與美國站在同一陣線。



川普7日表示,除了正在考慮對2000億美元進口中國產品加徵關稅,他還有意對另外2670億美元中國商品徵收關稅。川普在空軍一號(Air Force One)專機上告訴記者 :「我不願這麼做,但如果我想的話,在那之後會有另外的2670億美元商品,一接到通知就可加徵關稅。」



彭博報導,如果川普堅持這麼做,他揚言課徵關稅與已經實施關稅所涵蓋的商品,將超過美國向中國購買的所有商品的價值。美國人口調查與統計局(Census Bureau)數據顯示,去年美國進口5050億美元中國商品。



美國勞動市場7日出現光明跡象,但川普政府隨後強硬的貿易戰言論,使美國市場前景蒙上陰影。他的狠話一出,美國股市漲勢全消,標準普爾500指數終場下跌0.2%,創兩週來最低點,也是一個月以來首次週線收黑。



最近幾週,跡象越來越明顯,也就是川普希望把他的怒火集中在中國身上。美國和歐洲聯盟7月宣布貿易休戰,承諾不會對彼此加徵新關稅。在此同時,美國政府與墨西哥達成初步協議,以徹底修改北美自由貿易協定(NAFTA),並日以繼夜和加拿大磋商一份新的3國協定。川普本週稍早指出,與南韓的協議即將達成。



白宮經濟顧問柯德洛(Larry Kudlow)表示,美國希望建立一個「自願聯盟」來接受中國的挑戰,聯盟成員包括歐盟、日本及其他盟國。他接受CNBC新聞網訪問指出:「你知道的,假使中方不進入全球程序,他們可能會發現自己更形孤立。」



中國8月對美國貿易順差達311億美元,締造新高。中國銀行北京國際金融研究所分析師蓋新哲說,下一波關稅生效前,出口業者正提前出貨。



至於貿易戰最終是否能走向談判協商,柯德洛說,川普和中國國家主席習近平仍有溝通,川普也對雙方會面持開放態度,包括9月底聯合國大會召開期間及年底20國集團(G20)峰會,都有「川習會」的可能。這番話顯示美國正尋求與中國達成協議,以終結全球兩大經濟體間的貿易戰。



美國企業警告,川普的貿易險招會對國內造成傷害。



蘋果公司(Apple Inc.)在一封信中指出,美國政府提出的對2000億美元中國商品加徵關稅,涵蓋該公司在美國營運中使用的廣泛產品,包括Apple Watch。這項訊息披露後,蘋果股價下跌。



零售業領導協會(Retail Industry Leaders Association)國際貿易副總裁夸奇(Hun Quach)透過電話表示,對所有中國商品課稅將衝擊「我們美國人生活方式的每個層面─我們穿的衣服、吃的食物、駕駛的車、所穿的鞋」。



美國鞋類批發商和零售商協會(Footwear Distributors and Retailers of America)總裁兼執行長普利斯特(Matt Priest)說的更不客氣,他說:「一句話,災難。因為鄰居的罪行而懲罰我的孩子,然後要我們所有人認為這會有效,這似乎是一件荒謬的事。」



部分產業團體正想盡辦法阻止關稅的實施。消費科技協會(Consumer Technology Association)指出,美國政府提出對2000億美元中國商品課徵關稅可能很容易遭到法律挑戰,因為本質上它們屬於報復手段,而非對於不公平商業行為的回應。



在亞利桑那大學(University of Arizona)教貿易法的甘茨(David Gantz)則表示,雖然可能提出訴訟案,不過對這類行動的法律挑戰一直未有太多成果。甘茨在電子郵件中指出,基於總統在貿易法之下擁有廣泛權力,川普也可主張,與更早之前的關稅措施一樣,這次再對2000億美元商品加徵關稅,其實都屬於同一個執行方案。(譯者:徐崇哲/核稿:林治平)1070909