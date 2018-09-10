美股未止跌 台股恐再測年線支撐

（中央社記者田裕斌台北10日電）美中貿易戰讓美股續跌，上週大跌超過200點的台股恐難逃再測年線10802點支撐，尤其是中小型股壓力明顯較權值股沈重。



美股4大指數7日收盤全盤皆墨，道瓊工業指數下跌79.33點、跌幅0.31%、收在25916.54點，NASDAQ指數下跌20.18點、跌幅0.25%、收在7902.54點，S&P 500指數下跌6.37點、跌幅0.22%、收在2871.68點，費城半導體指數下跌5.58點、跌幅0.41%、收在1360.77點。



分析師表示，台股近期僅靠台積電苦撐，包括被動元件、矽晶圓都出現崩跌走勢，中小型電子股破底者眾，也讓多方籌碼出現鬆動，包括上市櫃融資餘額都出現認賠出場的大減，融資餘額降至新台幣2305億元，若指數再跌，恐怕再度引發一波融資退潮。



分析師指出，台股7日殺出1506億元近1個月大量，年線支撐岌岌可危，更令人憂心的是櫃買市場，領先大盤創下1年來低點136.52點，自6月高點160.41點以來，跌幅已近15%，再跌就有落入空頭市場的疑慮。



歐股7日收盤漲跌互見，主要因全球貿易不確定性衝擊市場和投資人出脫風險性較高資產；倫敦FTSE 100指數下跌0.56%、收在7277.70點，法蘭克福DAX 30指數上漲0.04%、收在11959.63點，巴黎CAC 40指數上漲0.16%、收在5252.22點。（編輯：鄭雪文）1070910