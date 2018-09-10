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艾克爾龍潭新廠落成 持續在台灣投資

發稿時間：2018/09/10 11:41

最新更新：2018/09/10 11:52

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全球封測大廠艾克爾在台灣桃園龍潭新廠10日落成，艾克爾全球執行長凱利（Steve Kelley）（左3）和台灣艾克爾總經理馬光華（左）等貴賓出席。馬光華預估，新廠加入可增加台灣艾克爾10%業績。中央社記者鍾榮峰攝　107年9月10日全球封測大廠艾克爾在台灣桃園龍潭新廠10日落成，艾克爾全球執行長凱利（Steve Kelley）（左3）和台灣艾克爾總經理馬光華（左）等貴賓出席。馬光華預估，新廠加入可增加台灣艾克爾10%業績。中央社記者鍾榮峰攝　107年9月10日

（中央社記者鍾榮峰桃園10日電）封測大廠艾克爾（Amkor）台灣龍潭新廠今天落成，台灣艾克爾總經理馬光華表示，新廠首次進駐科學園區，該廠7月已開始貢獻營收，艾克爾會持續投資台灣。

全球封測大廠艾克爾今天上午在桃園龍潭舉行T6新廠落成典禮。艾克爾全球執行長凱利（Steve Kelley）親自出席儀式；會後馬光華接受媒體採訪。

馬光華表示，去年因應訂單需求增加，向位於龍潭科學園區的諾發光電買廠建置封測廠，透過新竹科學園區的協助，艾克爾首次進駐園區，新廠投資規模約新台幣3億元。

台灣艾克爾表示，新廠擴增到4層樓，生產晶圓級封裝和晶圓測試等產品，目前至少增加員工300人，未來預計工程師及技術員需求人力近千人。新廠封裝和測試的比重約1比1，可進駐210台測試機台。

馬光華表示，新廠7月開始已經貢獻營收，目前已經有5個客戶認證量產。

馬光華預估，新廠加入可增加台灣艾克爾10%業績，台灣廠區占艾克爾整體營收比重約15%。

馬光華指出，客戶選擇在台灣進行半導體封裝測試，台灣艾克爾也會持續投資台灣，為客戶提供半導體封測服務。

在其他產能布局，馬光華表示，湖口廠將成為高階覆晶封裝中心，主攻人工智慧（AI）和車用電子封裝，湖口廠測試產能將轉移到龍潭新廠。

艾克爾去年營收約42億美元，在全球封測業排名第二，僅次於日月光；艾克爾目前在台灣龍潭、湖口等3座廠，產品包括覆晶封裝、晶圓級封裝、晶圓凸塊、測試及數位光源產品等，在台員工人數約4000人。

法人表示，艾克爾主要客戶包括台積電、聯電、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、意法半導體（ST）、Cirrus Logic、Skyworks等。（編輯：張均懋）1070910

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