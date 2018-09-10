壽險能否參與市場派奪經營權 顧立雄：研議中

（中央社記者潘姿羽台北10日電）壽險業能不能與市場派「揪團」參與公司經營權爭奪戰，金管會主委顧立雄今天指出，可能有違背保險法的疑慮，現正研議中；如認定違反，壽險業持股將不得計入市場派的50%。



立法院7月三讀通過公司法修正案，其中第173條之一、俗稱「大同條款」規定，繼續3個月以上持有已發行股份總數過半數股份的股東，得自行召集股東臨時會，不須董事會同意。



此條款被認為可能加劇市場派爭奪公司經營權的情形，各界都相當關注，而壽險業握有龐大資金，投資上市櫃、公開發行公司相當常見，因此不論是成為市場派爭奪經營權的「主揪」或是參與揪團，條件都較易達成。



顧立雄今天出席台灣金融研訓院芬恩特創新聚落啟用儀式記者會，接受媒體訪問時，進一步解釋他對於壽險業若有持股，是否能參與市場派、召集股東臨時會的看法。



顧立雄說明，保險法規定，保險業不可參與被投資公司的董事監察人選舉、不能參與被投資公司經營，如果參與市場派的50%，會有共同召集的概念，而共同召集目的是形成對經營權的挑戰，因此希望壽險業不要成為臨時股東會的召集人。



顧立雄最後表示，已就保險法研議，若適用大同條款，有沒有構成違背保險法立法意旨的情形。（編輯：林興盟）1070910