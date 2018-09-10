淘寶今年拿到執照 阿里巴巴擴大布局台灣

（中央社記者吳家豪台北10日電）中國電商巨擘阿里巴巴集團旗下淘寶過去曾被經濟部要求撤出台灣，經過長期訴訟後，今年順利取得執照，將透過淘寶大學及結合新零售、App優化等方式，強化在台灣業務。



阿里巴巴集團今天宣布，現任阿里巴巴集團首席執行官張勇將於明年9月10日接替馬雲，擔任董事局主席，外界關注阿里巴巴旗下事業如何完成過渡準備。



阿里巴巴集團旗下的淘寶於2013年以港商名義來台，2015年被經濟部認定違反陸資來台許可辦法，遭開罰新台幣24萬元且被要求撤出台灣，淘寶為此提出訴訟，終於在今年以陸資身分取得經濟部執照。



阿里巴巴集團旗下電商學習平台「淘寶大學」今年8月在台開課，分享新商業趨勢。出席活動的阿里巴巴集團首席市場官董本洪說，以往台灣消費者對淘寶的印象是跨境電商、App有「大陸味」，這次淘寶正式在台灣落地，除了優化App體驗，也會輔導商家開店，初期目標台灣能開出50萬家淘寶店。



董本洪看好台灣零售業的潛力，計劃將阿里巴巴的新零售基礎設施導入台灣，打造智慧門市，已有台灣零售商洽談，不排除將與台灣連鎖超市合作。



今年7月起擔任阿里巴巴集團旗下天貓海外事業群台灣總經理吳德威說，為了翻轉台灣消費者對淘寶的刻板印象並強化淘寶在台營運，他的團隊人數已從他加入時的3人增加到8月的10人，淘寶將改善App，更符合台灣用戶習慣，也已攜手台灣多家銀行提供優惠。



淘寶大學講師多數是淘寶賣家出身，2011年在台灣仍有淘寶大學講師，但後來審核制度趨嚴，且講師個人生意繁忙而放棄資格，導致去年在台灣已沒有淘寶大學講師。這次在台開課除了觀察台灣商家需求，也考慮在台重啟講師遴選，挖掘優秀賣家前往淘寶、天貓等平台開店。



同樣注重賣家凝聚力的還有來自新加坡的電商平台蝦皮購物，近2年定期於台灣北、中、南各地舉辦「蝦皮大學」，提供初入行動電商的使用者「經營法則」，並針對不同的賣家設計分眾課程，期望能帶領眾多對行動電商有興趣的賣家跨出第一步。根據統計，參與蝦皮大學的賣家訂單都能有近3成的成長。



觀察其他中國企業來台發展的軌跡，線上影音平台愛奇藝主打自製內容，去年底與台灣合作夥伴歐銻銻娛樂宣布啟動自製劇發展計畫，以「網台聯動」模式跨螢播出4部自製劇，期待透過兩岸團隊攜手，創造更在地化的內容。（編輯：張良知）1070910