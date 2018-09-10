外資上週小賣台股 鴻海遭狂賣

（中央社記者田裕斌台北2018年9月10日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場出現小幅賣超，賣超金額新台幣6.77億元，其中，鴻海遭外資狂賣超過3.8萬張。



證交所表示，截至9月7日止，外資賣超2222.82億元，總持股市值13兆4089.28億元，占全體上市股票市值41.41%，較8月31日減少1327.95億元。



摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，接下來美國隨時都有可能宣布是否將對中國大陸進口商品進一步加徵關稅，由於這次清單項目擴及電子產品，若一旦確定要上路，恐對台股造成影響，即便加徵項目懸而未決，不確定性持續發酵也會不時牽動台股走勢，短線台股恐面臨上檔有壓、下檔有逢低買盤的箱型區間整理。



不過，葉鴻儒分析，觀察上周資金對台股整體態度仍偏多，顯示外資對台股後市採靜觀其變態度，反而是內資近期以國際情勢做為撤離的藉口；本周蘋果將舉辦新機發表會，預期在新品上市效應加持下，有助於吸引盤面資金於低檔布局，參與未來新機銷售潮與股價彈升行情。



外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為台積電3萬3523張、台企銀2萬8453張、遠東新2萬2003張。



外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為鴻海3萬8082張、廣達2萬973張、南亞科1萬9768張。（編輯：李信寬）1070910