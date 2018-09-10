核一廠核安演習 首度出動無人機輻射測量

（中央社記者朱則瑋台北10日電）行政院原子能委員會今天表示，14、15日將在核一廠及鄰近地區舉行核安演習實兵演練，模擬事故發生，進行核能機組搶救、輻傷醫療等演練項目，預計有5000人參與演習。



核一廠一號機、二號機將分別在今年12月5日、明年7月5日除役，兩部機組停機已經很久，嚴重事故發生機率與後果相較運轉中機組為低，但為了確保安全無虞，原子能委員會14、15日安排核安第24號演習實兵演練，將在核一廠及鄰近地區舉行。



原能會今天召開演習前記者會，說明演習過程，這次演習情境設定採較嚴重的想定進行設計，模擬大雨、土石崩塌、地震、保安事件等事故，造成廠內外道路中斷、喪失外電、冷卻水流失；以及廠區水位下降，燃料溫度上升，可能有輻射外釋之虞等狀況。



原能會副主委邱賜聰表示，14日會在現場擇一發布設計臨時無預警狀況議題，進行保安演練、直升機異地異廠救援演練、輻傷演練、並針對緊急應變計畫區內中小學辦理核安防護教育及預防性疏散示範演練。



核能一廠從白天到黑夜會執行廠內機組搶救演練，當核能一廠員工受傷並有輻射汙染時，結合台北區緊急醫療應變中心、新北市政府及台北市政府辦理傷患後送輻傷醫療作業。



15日則到白沙灣海水浴場執行遊客勸離示範演練，接續進行多元訊息通知、民眾室內掩蔽、環境輻射監測、無人機災防應用及防護站開設等，這次演習增列抽演科目，包含交通路障管制疏導、國軍履帶機動橋搭建、陸域輻射偵測數據即時回傳及環境檢測作業等項目，會在適當時機下達動員命令，展現政府面對災害的應變能力。



邱賜聰指出，演習預計參與民眾、學校師生及相關機關應變人員逾5000人，而美國核管會（NRC）等來自美國、日本、法國共25名國外外賓也會到場觀摩。



原能會核能技術處長廖家群說，這次演習首度透過無人機進行輻射測量、了解人員撤離狀況等工作，並對核電廠進行無預警動員測試，希望藉此確保一切安全無虞。（編輯：蘇志宗）1070910