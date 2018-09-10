評論：馬雲退休加劇中國民營經濟信心滑落

阿里巴巴董事局主席馬雲10日公布「傳承計畫」欲交棒退休從事教育，有陸媒評論，在中國民營經濟最尷尬的時刻，馬雲的宣布是一個壞消息，會加劇中國民營經濟信心的滑落。（中新社提供）中央社 107年9月10日

（中央社台北10日電）中國第一大電商阿里巴巴董事局主席馬雲公布「傳承計畫」欲交棒退休從事教育，有陸媒評論，在中國民營經濟最尷尬的時刻，馬雲宣布的是一個壞消息，會加劇中國民營經濟信心的滑落。



好奇心日報昨晚發表署名評論文章指出，馬雲退休已經沒有疑問，唯一的懸念是多長時間過渡。



評論指出，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）2008年正式退休，那時微軟已經33歲。到2014年，他才卸任微軟董事長一職。但是阿里巴巴成立至今也不過19年，淘寶才剛過完15歲生日。



評論引述「阿里巴巴：馬雲的商業帝國」（Alibaba：The House That Jack Ma Built）一書作者克拉克（Duncan Clark）表示：「不管馬雲願不願意，他都是中國民營經濟健康程度和遠景的一個象徵。不管他樂不樂意，他的退休都將被解讀為不滿或擔憂。」



評論指出，中國民營企業的真實利潤應該是國企的3倍，中國民企至今依然比國企更有活力，也提供更多的就業職缺。國企在占據38%的工業資產占比的同時，僅解決14.9%的就業。



阿里巴巴是中國最大的民營公司，也是最大的上市公司。馬雲本人的演講在機場、書店的螢幕上待了好多年：講成功、講創業。



馬雲和阿里巴巴一路走來的歷史，代表著過去20年中國經濟最有活力的那部分。但現在，中國恰好趕上了民營經濟最尷尬的時點。



評論指出，中國傳統行業的企業數量在減少；去槓桿、A股低迷也使得企業獲得資金變得更難；但企業要繳的稅卻更多。此外，土地、勞動力成本也在上升，消費卻在下滑，市場成長前景有限。



評論並指出，中國企業對外投資受到的限制變多了，導致從2017年急劇下滑。網路公司曾是最大的黑馬，但現在創業成本也在變高；一個公司進入各行各業的門檻也在提高。



評論還引述聯想公司先前因為沒有在一個5G技術會議投票支持華為而被斥「賣國」，直指在中國做生意需要擔心的不只是商業與合法，類似「做錯事」、「說錯話」惹下大麻煩的例子越來越多。



評論並舉例，8月底創投增稅消息公布後，易凱資本CEO王冉發微博稱「政策法規的不確定感越來越強烈」。創投增稅、中國遊戲業近日突然停止審批都是實例。



評論稱，如果一個環境處於高度不確定的狀態，群體就會傾向做短期的事。



評論認為，馬雲這時候宣布退休計劃，無論字面上怎麼用「傳承」解釋，都會更加劇信心的滑落。（編輯：楊昇儒/陳家倫）1070910