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美就業數據佳 日股中止連7黑

發稿時間：2018/09/10 16:53

最新更新：2018/09/10 16:53

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（中央社東京10日綜合外電報導）由於美國8月就業數據樂觀，超越美國總統川普最新貿易談話利空，日本股市今天收高，東證一部指數並中止連續7個交易日收黑趨勢。

日經225指數上漲0.3%，收22373.09點。東證一部指數上升0.2%，收1687.61點。

川普表示，除了美方已提議計畫對2000億美元自中國進口貨品加徵關稅，他還準備對額外2670億美元的中國進口貨品提高關稅。

不過，8月美國就業報告顯示，美國勞動市場穩健，暗示美國薪資將上漲，這使得聯邦準備理事會（Fed）今年內再升息2次的障礙掃除。日股今天應聲由銀行和電訊類股領漲。

東海東京調查中心（Tokai Tokyo Research Institute）首席全球策略師平川昇二（Shoji Hirakawa）對彭博表示：「美國通貨膨脹升溫或許令美國些微擔憂，但對日本股市是利多，因為這顯示美國經濟成長穩固，而這會促使日元走貶。」

東洋證券（Toyo Securities）策略師大塚龍太（Ryuta Otsuka）則指出，儘管日股企業每股盈餘（EPS）增加，但過去日股仍持續下跌。

他說：「股價尚未完全反映美國可能再對中國加徵關稅的因素。然而，只要日本企業獲利不會突然惡化，日股價格仍夠低，足以吸引買家。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070910

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