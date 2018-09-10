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北海劣油案逆轉 負責人夫妻二審改判無罪

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水情不佳 台水8月盈餘年減7成

發稿時間：2018/09/10 17:46

最新更新：2018/09/10 17:46

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（中央社記者廖禹揚台北10日電）經濟部所屬國營事業8月獲利出爐，台水8月稅前盈餘2.7億元，較去年同月減少6.9億，年減逾7成。台水表示，主要是因今年水情吃緊所致，但就整年表現，仍抱持審慎樂觀看法。

台水發言人武經文說明，從去年10月以來，全台水情不家，今年4到7月尤其嚴峻，給水收入雖有增加，但購買原水、機修費都有增加，加上因水庫用水總量管制，部分原以重力供水地區，也必須以動力抽取，致動力費支出增加。

不過，進入汛期後，全台水情已明顯好轉，武經文表示，各水庫蓄水狀況都不錯，以正常狀況評估，對整年營收仍抱持審慎樂觀態度。

台電則受惠於夏季電價回補，8月稅前盈餘84億元，今年前8個月累計虧損縮減至127億元。根據台電數據，今年1到8月售電1445億度，較去年同期增加44億度，燃料及購入電力支出則較去年同期增加294億元。

中油8月稅前盈餘約50億元，前8個月累計稅前盈餘390億元，主要收益來自油品及石化產業，中油表示，受惠於國際原油價格走揚，加上中油庫存充足，油品及石化整體收益表現較好。

台糖8月稅前盈餘10.21億元，台糖發言人洪火文表示，主要收入來自出售土地收益8.96億元，今年前8個月累計稅前盈餘50.78億元。（編輯：林沂鋒）1070910

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