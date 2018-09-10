榮成3大誤判 子公司大陸A股上市案撤件

（中央社記者韋樞台北10日電）工紙大廠榮成紙業坦承3大誤判，造成大陸子公司江蘇榮成環保科技自我減少進口，並使用高品質回收紙，結果卻在一刀切的政策下受重傷，影響在A股上市，決定從A股撤件。



榮成子公司江蘇榮成環科董事會決定從大陸A股主動撤件。榮成表示，中國大陸全面加強生態環境保護，其中包括強化固體廢物汙染防治，全面禁止洋垃圾入境，大幅減少固體廢物進口種類及數量，力爭2020年底前基本實現固體廢物零進口政策。



結果「洋垃圾」政策卻不分優劣一刀切，導致供應鏈原料成本結構劇烈失衡，過去榮成環科努力自我節制，減少進口回收紙量，使用最乾淨的回收紙的努力未收成效，結果從今年上半年紙業公司獲利來看，獲利最佳的卻都是進口廢紙配額最多的公司。



這種配額制度影響原料成本結構的穩定性及業績的波動，對於符合A股上市相關條件的要求具有不確定性；雖然榮成環科擁有先進的環保技術、生產效率、管理實力，但對進口廢紙配額無法預測，所以榮成環科董事會決議主動撤件大陸A股上市案。



榮成分析在「洋垃圾」政策下發生3大誤判。其一「認定進口回收紙是資源非垃圾」。再生資源應該妥善循環使用固體廢物做好分類是資源，未做好分類才是垃圾。榮成集團使用回收紙作為生產原料，是低碳造紙、綠色包裝的垂直整合服務型製造業，榮成環科使用回收紙，少砍4400萬棵樹，取代原木漿的經營模式，是珍惜全球回收紙資源循環再利用，真正為地球減碳。



誤判二是，榮成環科從2013年起主動減少進口量，並使用最低雜質含量的進口回收紙，到2017年進口量降到總用量30%以下，大陸同業的進口回收紙用量甚至高達60%，在中央禁廢令一刀切之下，榮成環科的自我設限反而成了致命一擊，在此配額制度下，外來的台商很難與當地大廠公平競爭。



誤判三則是「相信禁廢政策變動前已合法取得環保及各項審批的新建項目，可以免除政策變動風險」。湖北榮成新建項目在2015年申請立項時，在環評報告書中載明使用的先進工藝流程需用到進口回收紙，環評審批也經國家核准認定。



但湖北榮成紙廠迄今仍未獲審批進口廢紙許可證的主要癥結點在於湖北省2017年前省內並無任何一家企業有進口回收紙的實績，2017年在中央下令進口回收紙總量不得增加的政策下，新增進口回收紙申請廠家及數量需要層層上報爭取，造成湖北榮成的最先進的高端設備只能生產低階產品的窘境。（編輯：蘇志宗）1070910