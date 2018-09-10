鴻海前8月營收創同期新高 迎新iPhone組裝大單

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海自結8月合併營收新台幣3967.84億元，創歷年同期新高，前8月營收也創同期歷史新高。法人預期，鴻海是2款OLED版新iPhone組裝的最大贏家。



鴻海自結8月合併營收3967.84億元，較7月3955.91億元微增0.3%，比去年同期3167.93億元增加25.25%。法人指出，鴻海8月營收創下歷年同期新高。



從三大產品線來看，鴻海指出，8月相較7月及去年同期，均為消費性電子（consumer electronics）產品表現最佳，通訊（communication）類產品次之，再者是運算（computing）產品。



累計今年前8月鴻海自結合併營收2兆9009.33億元，較去年同期2兆5262.26億元成長14.83%。法人指出，鴻海今年前8月累計營收也是歷年同期新高。



展望第3季鴻海業績表現，外資法人日前預估，鴻海第3季營收有機會超過1.15兆元，挑戰1.2兆元，較第2季成長7%到10%，拚單季同期新高。



蘋果將於美國時間9月12日舉行年度秋季發表會，外界預期蘋果除了推出3款新iPhone之外，也可能推出新款Apple Watch或是升級版iPad Pro平板電腦。



其中，蘋果將推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約50%。



歐系外資法人報告日前預期，鴻海在9月開始量產2款OLED版新iPhone，未來12個月組裝訂單占比可達95%。



若從整體iPhone組裝比重來看，亞系外資法人日前預期，今年鴻海在整體iPhone組裝比重可超過65%。



國外科技網站Appleinsider報導日前預期，鴻海集團仍是今年新款iPhone主要組裝供應商，可能囊括所有5.8吋新款OLED版iPhone組裝訂單，6.5吋新款OLED版iPhone訂單比重預估也達80%到90%，另外LCD版iPhone訂單比重也有30%。（編輯：張良知）1070910