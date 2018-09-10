暢談區塊鏈科技 許毓仁邀潘基文來台訪問

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨立委許毓仁昨天出席在香港舉辦的全球區塊鏈智能大會，與受邀出席大會的前聯合國秘書長潘基文分享台灣在區塊鏈科技和人工智能的潛力等議題，並邀請潘基文來台灣訪問。



全球區塊鏈智能大會9日在香港舉行，邀請到潘基文（Ban Ki-Moon）擔任開場貴賓。許毓仁辦公室今天發出新聞稿表示，許毓仁受全球區塊鏈智能大會的邀請擔任與談講者，並且在席間與潘基文相談甚歡。



新聞稿指出，潘基文表示目前正致力於用科技、教育改善人類生活，而許毓仁也藉此機會向潘基文分享區塊鏈科技能夠應用於解決社會問題的可能性，如協助解決難民身分認證、醫療資料、食安、在開發中國家及未開發國家可以促進普惠金融等等。許毓仁也提到，可以借重台灣在區塊鏈科技的人才和技術，提供聯合國人道救援和糧食溯源和難民身分等協助。



許毓仁表示，相當榮幸能向這位前輩交流一些關於科技應用在社會革新的想法，他致贈一枚自創的OCW（One crypto world）幣給潘基文，並邀請潘基文加入他的政策思維交流平台以及來台灣訪問。



許毓仁表示，OCW幣的發想，其實無非是希望能夠透過區塊鏈技術來建構一個意見領袖能夠交流政策思維的平台，持有此枚OCW幣就象徵著對於特定議題的支持，期許能夠透過這樣的方式來改善世界的現狀。（編輯：謝佳珍）1070910