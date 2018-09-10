電商8月營收 富邦媒網家創新高

（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者富邦媒今天公布8月合併營收新台幣33.89億元，年增21.35%，續創歷年同期新高；網路家庭8月營收28.26億元，年增10.17%，創今年單月新高。



累計今年1到8月，momo富邦媒合併營收264.1億元，年增27.75%；PChome網路家庭合併營收215.38億元，年增15.07%。



富邦媒表示，隨著9月中秋贈禮商機及零售業重頭戲週年慶開跑，持續審慎樂觀看待營運。



富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。8月momo網路購物延續高成長動能，營收年增近28%；其中行動購物的消費力最突出，占網路購物業績近6成。



富邦媒指出，8月優異成績主要來自3大買氣挹注，第一為中元節慶財，momo提供一站式服務體驗，推升中元食品買氣；第二為momo攜手重量級品牌輪番推出超級品牌日活動，紛紛創下品牌單日最佳營收表現；其三為開學季來臨，除了開學用品採買需求外，暑假尾聲的出遊潮也帶動休閒類商品與票券商機。



網路家庭表示，8月網購業績受惠中元節、父親節、七夕情人節、開學季、中秋節的5大節慶及重要檔期，在強勁市場需求拉抬下，食品、家用品等快速消費品及3C、筆電、通訊各館業績成長速度超乎預期，且深耕品牌策略、優化產品組合奏效，為營收增添動能。（編輯：蘇志宗）1070910