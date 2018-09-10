虛擬貨幣誰來管 政務委員羅秉成協調

（中央社記者溫貴香台北10日電）區塊鏈暨虛擬通貨交易由哪一個部會主管，國發會副主委鄭貞茂今天表示，行政院指定政務委員羅秉成主持協調，將等9月國際反洗錢組織公布行政指引後再決定。



民進黨立委余宛如下午召開「區塊鏈暨虛擬通貨交易所自律討論」座談會表示，區塊鏈及加密貨幣產業在台灣已揭開序幕，但主管機關權責及法令規範一片空白，導致圈錢、炒幣、詐欺等負面亂象層出不窮，不利於交易安全與消費者權益，危及台灣的國際反洗錢評鑑表現。



余宛如表示，為了維護交易秩序，8月偕同民間業者提出台灣第一份區塊鏈產業自律公約（SRG），並已將這份自律公約提供給政府7大部會。



國家發展委員會副主任委員鄭貞茂表示，行政院長賴清德說今年要有一隻獨角獸，獨角獸多半與區塊鏈有關，從政府部門看區塊鏈應用，幾乎每個部門都會用到，包括衛福、文教、長照等領域。



他舉例表示，國發會想要解決台灣最根本的問題「在銀行開戶為何要雙證件？」第一張是國民身分證、第二張是健保卡，健保卡可能是小時候的照片，健保卡能否視為有效證件，國發會已召開好幾次跨部會議希望解決這個問題。



鄭貞茂說，但核心問題不是幾個證件問題，而是信任問題，區塊鏈暨虛擬通貨交易議題起源於金融海嘯後民眾對金融機構的不信任，因此根本問題在於「信任」。區塊鏈議題經幾輪公聽後，業者與政府的互信只有一點點，如果訂定自律規範、造成監理成本上升，有人就會成為化外之民，仍無法解決民眾對金融機構的信任問題。



鄭貞茂說，從法律端而言，設立一個公會，但即便是公會也有不同性質，未來若不加入公會受自律組織的規範可能會被視為非法，如果這一點是與會者的共識，就可以往下走，若不能建立這樣的共識，有人可以不加入、有人加入，差別只在於不加入者可能被視為壞人，這對主管機關而言是很困難的事情。



他表示，對加入者相關法規都有規範，主管機關都有授權自律組織可以訂規定。他建議立法院開議後，若對區塊鏈自律組織要明文規定，先不要講主管機關是誰，立法院可以推動適度修改相關金融法規，賦予自律組織法源地位。



余宛如批評政府部門對於誰來主管一事互踢皮球，鄭貞茂說，行政院已指派由政務委員羅秉成負責協調。另外，國際防制洗錢金融行動小組（FATF）預計9月討論虛擬貨幣納管方法，鄭貞茂表示，屆時台灣將會納入參考，主管機關的歸屬就可以明朗。



余宛如再問，羅秉成是不是暫時主責人選？鄭貞茂說，不會，因牽涉到法規面所以由羅秉成負責協調，羅秉成充分了解資訊，也希望儘速訂出主管機關。



此外，鄭貞茂也表示，主管機關將等國際反洗錢組織公布guideline(行政指引)後，再做決定，行政指引原定9月出爐，但直到今天為止尚未公布。



業者則盼由金管會主管區塊鏈自律公約的形成，金管會副主委張傳章說，如果政院協調後由金管會負責，責無旁貸，但請思考若由金管會主管要受ICO上市櫃公司規範，「我是很怕會死掉，創新精神被綁」。（編輯：林沂鋒）1070910