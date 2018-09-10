美中貿易戰恐升級 亞股多數收低

（中央社香港10日綜合外電報導）美國總統川普威脅對所有自中國進口貨品加徵關稅，外界更加擔憂全球兩大經濟體的貿易戰將全面開打。在香港和上海股市領跌下，大多數亞洲股市今天應聲收低。



川普7日未立即提高2000億美元中國貨品的關稅，在措施公聽期限過後未採取行動，令投資人稍微鬆口氣。但他當天稍晚在空軍一號專機上告訴記者：「如果我想要，我很快會放行對額外2670億美元（自中國進口貨品加徵關稅）。」



這也意味，幾乎所有美國自中國進口貨品都可能面臨關稅懲罰。北京隨後也威脅表示，將對華府任何關稅措施予以報復。



投資人原已擔憂新興市場金融危機逐漸升溫，川普最新談話，又增添交易場上不確定氣氛。



儘管數據顯示，美國8月新增職缺增幅優於預期，但利多消息仍不敵川普言論影響，美股3大指數7日收盤全數應聲下跌。



雪梨翠貝卡投資控股公司（Tribeca Investment Partners）的投資經理人芬頓（Sean Fenton）對彭博電視台表示：「市場原本懷抱一些希望，以為（2000億美元中國進口貨的關稅公聽）期限過後，會見到若干讓步，但實際上衝突卻擴大。」



香港股市今天收盤重挫，下跌1.3%。另有數據顯示，中國8月對美國貿易順差攀升至歷來最高水準，令人更加擔憂川普將繼續推動對中國的關稅行動，上海股市今天應聲收挫1.2%。



新加坡和雅加達股市今天皆收低約0.4%，台北股市挫低1.1%。不過，東京和首爾股市收盤雙雙上漲0.3%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070910