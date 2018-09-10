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觀光股8月營收出爐 美食-KY驚見近15個月首衰退

發稿時間：2018/09/10 19:36

最新更新：2018/09/10 20:21

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美食-KY旗下85度C受到兩岸敏感政治議題波及，目前仍未重回中國主要外送平台，上海吳江路的門市雖有顧客光顧，但距離中秋節仍有兩週，中秋禮盒卻已祭出7.5折的促銷價刺激買氣。中央社記者江明晏攝 107年9月10日美食-KY旗下85度C受到兩岸敏感政治議題波及，目前仍未重回中國主要外送平台，上海吳江路的門市雖有顧客光顧，但距離中秋節仍有兩週，中秋禮盒卻已祭出7.5折的促銷價刺激買氣。中央社記者江明晏攝 107年9月10日

（中央社記者江明晏台北10日電）觀光股8月營收出爐，在旺季與新店效益帶動下，雅茗-KY、瓦城、六角都改寫同期新高，美食-KY則旗下85度C捲入「政治咖啡」風波，8月營收年增率微幅衰退，是近15個月以來首度負成長。

雅茗-KY8月營收新台幣2.04億元，年增10.41%，適逢夏季飲料旺季需求、以及「快樂檸檬」品牌中國地區及海外進展接連報喜，8月單月、累計營收雙創歷史同期新高。

累計今年前8月合併營收新台幣14.7億元，較去年同期成長12.96％。

雅茗-KY旗下主力品牌「快樂檸檬」於澳洲、北美地區遍地開花，今年前8月海外銷售額較去年同期倍增；雅茗-KY「快樂檸檬」第3代品牌升級店在上海市吳江路開幕，掀起拍照打卡熱潮，業績也明顯成長。

美食-KY公告8月合併營收超過20億元，較去年同期微幅減少3%，是15個月來首見負成長，主因為營收占比超過6成的大陸市場受到兩岸敏感政治議題波及。

由於美食-KY所有主力品牌85度C尚未重返中國外送平台，上海吳江路門市雖提早祭出中秋禮盒7.5折促銷方案，但業績能否回春，仍待觀察。

瓦城展店效益發威， 8月營收4.09億元，年增6.2%，單月營收創同期新高，累計前8月營收29.2億元，也較去年同期累計成長4.4%。

截至8月底，瓦城於台灣、大陸地區共有113家門店，下半年瓦城於兩岸地區加速展店，目前確定已簽約的門店為19家，比7月新增一家，其中6家已開幕，瓦城今年展店目標為22家。

六角8月合併營收3.7億元再創新高，較7月及去年同期成長0.94%、48.15%，主要受惠「Chatime日出茶太」海內外展店效益發酵所致，累計前8月合併營收24.62億元，年增率56.78。

興櫃餐飲集團乾杯受惠於海內外新開店貢獻，以及「乾杯燒肉居酒屋」8月更換全新菜單，帶動8月合併營收2.7億元，較去年同期2.08億元成長30.16%，創單月歷史次高紀錄，累計前8月自結合併營收為19.41億元，較去年同期的15.11億元年增28.51%。（編輯：陸倩瑤）1070910

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