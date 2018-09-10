印度股匯市應聲下跌 油價高漲引發各地示威

（中央社記者康世人新德里10日專電）受印度經常帳赤字擴張等因素影響，印度盧比兌美元匯率今天一度以72.67盧比兌1美元達新低點，股市也應聲下挫。盧比貶值，油價高漲，引發多個城市展開休市罷課示威活動。



此外，由於盧比持續貶值，也導致印度國內的油價不斷升高，印度最大反對黨國大黨今天在新德里、孟買、加爾各答等多個城市發動閉門罷市罷課示威活動，要求總理莫迪和政府提出對策。



印度盧比近來受到土耳其里拉貶值、美元走強及美中貿易戰等因素影響，不斷貶值。



綜合印度媒體報導，印度央行本月7日股市收盤後指出，印度截至6月為止的單季經常帳赤字，因原油支出增加等因素擴大到158億美元，相當於印度國內生產毛額（GDP）的2.4%，加上出口商換匯需求，及美元持續走強等因素，讓印度盧比兌美元今天匯率一度跌到72.67盧比兌1美元，創歷史新低。



股市也隨著印度盧比貶到新低，包括孟買交易所（BSE）指數和印度Nifty50指數跌幅都超過1%。



由於印度盧比貶值，導致印度採購原油的支出增加，印度國內的燃油價格也節節攀升，印度國大黨主席拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi)今天領導超過20個黨派的人員，在新德里、孟買、加爾各答等多個城市舉行一天的閉門罷市罷課抗議活動。



反對黨領袖和示威者指控油價高漲是莫迪政府調高稅率及貪污所致，要莫迪政府對高漲的油價提出對策。



這項示威活動導致卡納塔卡省（Karnataka）部分公車停駛，孟買許多商店也紛紛關門，奧里薩省（Odisha）的學校關閉；普恩（Pune）更出現示威者為阻止學校上課而攻擊校車的暴力事件。（編輯：施燕飛）1070910