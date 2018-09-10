印度盧比貶至新低 新興市場再遭重創

（中央社孟買10日綜合外電報導）印度今天公布經常帳赤字擴大至5年高點，印度盧比應聲重貶至新低水準，投資人對國際收支惡化國家提高警覺，盧比賣壓蔓延至其他新興市場，俄羅斯盧布和土耳其里拉匯價皆挫低。



印度儲備銀行（Reserve Bank of India）公布，由於石油支付金額升高，印度4-6月經常帳赤字躍增至158億美元，占國內生產毛額（GDP）的2.4%，高於第一季經常帳赤字占GDP的1.9%。



盧比兌美元今天應聲重貶1.3%至72.6738盧比，為歷來最低水準，並創下1個月來單日最大貶幅，在亞洲新興市場貨幣中領跌。



印度是全球石油需求成長最快速的國家。由於印度7月原油進口額較去年同期暴增76%，來到102億美元，因此印度經常帳赤字最壞情況恐怕還在後頭。



安姆凱全球金融服務公司（Emkay Global Financial Services）分析師辛哈（Dhananjay Sinha）對彭博表示，大宗商品價格攀升加上資金外流，印度本財政年度經常帳赤字很可能擴大至GDP的2.5%，印度盧比則預估將貶值到75兌1美元。



第一蘭德公司（FirstRand Ltd）駐孟買外匯和貨幣市場部主管納雅爾（Paresh Nayar）說：「除了美元強勢對新興市場貨幣構成壓力，印度經常帳赤字擴大，令人擔憂融資問題，這也傷害到盧比匯價。」



俄羅斯盧布今天則一度貶破70兌1美元，為2016年3月以來首見。賣壓來自美國制裁措施帶來的不確定性，以及俄國中央銀行將在14日召開會議，投資人感不安。



土耳其里拉兌美元今天也貶值約0.5%。儘管今天出爐的數據顯示，土耳其第2季經濟成長率達到5.2%，但預料今年下半年土國經濟成長速度將減弱。



路透報導，法國資產管理公司凱敏雅克（Carmignac）的董事總經理聖喬治（Didier Saint-Georges）在客戶報告中寫道：「今年初以來，新興市場經濟體受到市場壓力的衝擊最大。」



他指出：「美國聯邦準備理事會（Fed）吸乾全球美元資金流，造成新興市場資產整體價格減弱，且實際上重創仰賴美元融資程度最高的國家。」



聖喬治還說：「（美國總統）川普挑起的貿易對峙，構成雙重打擊，其他傷害則來自危機傳染。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070910